УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Люди металися і стрибали з вікон: у Санкт-Петербурзі спалахнула потужна пожежа

Анна Ярославська
13 січня 2024, 09:48
У Санкт-Петербурзі загорівся склад Wildberries в Шушарах. Система пожежогасіння не спрацювала. Працівники не знали, куди бігти.
Пожежа в Санкт-Петербурзі
Пожежа в Санкт-Петербурзі спалахнула на складі Wildberries / Колаж: Главред, фото: Telegram

Рано вранці 13 січня в Санкт-Петербурзі в країні-агресорі РФ спалахнула потужна пожежа - вогонь охопив територію в понад 50 тис.кв. м. Небо над Пушкінським районом міста повністю чорне.

Як пишуть росЗМІ, загорівся склад Wildberries в Шушарах.

За даними ГУ МНС Росії, пожежі присвоєно підвищений ранг складності. Дані про постраждалих не надходили.

відео дня

У пресслужбі онлайн-ритейлера Wildberries підтвердили, що склад належить компанії.

Пожежі присвоєно підвищений ранг небезпеки
Пожежі присвоєно підвищений ранг небезпеки / Фото: Telegram
Пожежа в Пітері
Вогонь охопив вже 70 тисяч "квадратів" / Фото: Telegram

Telegram-канал Shot повідомляє, що першими загорілися стелажі з побутовою хімією — вони розташовані практично під стелею.

За останніми даними, вогонь охопив вже 70 тисяч "квадратів".

Повідомляється також, що мінімум 1000 осіб перебували на складі Wildberries, коли почалася пожежа. Загоряння сталося в момент перезмінки нічних і денних співробітників.

За попередніми даними, всі встигли евакуюватися.

Дивіться відео - У Петербурзі сталася пожежа на складі Wildberries:

Скріншот

Telegram-канал Baza пише, що великий натовп людей не міг протиснутися у вузькі двері під час пожежі на складі маркетплейсу.

"Зі слів працівників, вони не знали, куди бігти, коли сталося загоряння, тому з жахом металися по складу. Людей було так багато, що вони все ще продовжували спускатися з третього поверху, коли вогонь уже підходив до першого", - йдеться у повідомленні.

Багато хто стрибав з другого-третього поверху прямо на бетон, тому що біля аварійного виходу було скупчення людей.

За словами співробітників Wildberries, система пожежогасіння не спрацювала, коли вогонь почав спалахувати на стелажах з побутовою хімією.

Коли вогонь охопив більшу частину приміщення, всередині будівлі почали вибухати фейєрверки, що зберігалися на складі.

Дивіться відео - Кадри потужної пожежі у Санкт-Петербурзі:

Люди металися і стрибали з вікон: у Санкт-Петербурзі спалахнула потужна пожежа

Як повідомляв Главред, раніше в Москві спалахнула пожежа на території заводу, де виробляють двигуни для літаків МіГ. Відомо про трьох постраждалих.

Також в місті Долгопрудний Московської області горів один з найбільших хімічних заводів в РФ "Тонкий органічний синтез".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії Санкт-Петербург пожежа
Реклама

Головне за день

Коли в Україні сильно потепліє: синоптик назвала дату

Коли в Україні сильно потепліє: синоптик назвала дату

12:00 Синоптик
У РФ є ресурси, які дозволяють підтримувати війну ще мінімум 2 роки – Гетманцев

У РФ є ресурси, які дозволяють підтримувати війну ще мінімум 2 роки – Гетманцев

11:24 Світ
Ракети РФ стають все гірше: сили ППО збили 8 цілей, ще 20 - не досягли мети

Ракети РФ стають все гірше: сили ППО збили 8 цілей, ще 20 - не досягли мети

11:14 Україна
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп на сегодня 13 січня: Тельцю - шлюб, Лев - не діліться секретами з партнером 24957

Гороскоп на сегодня 13 січня: Тельцю - шлюб, Лев - не діліться секретами з партнером

РФ планує захопити Харків, Полтаву та Київ: ворог стягує війська до кордону 10662

РФ планує захопити Харків, Полтаву та Київ: ворог стягує війська до кордону

Вибухи у Дніпрі, Чернігові, Кропивницькому: усі подробиці ракетної атаки РФ 6242

Вибухи у Дніпрі, Чернігові, Кропивницькому: усі подробиці ракетної атаки РФ

Знищили десятки вертольотів і літаків РФ: у ЗСУ пояснили слова Зеленського 6220

Знищили десятки вертольотів і літаків РФ: у ЗСУ пояснили слова Зеленського

Останні новини

12:00

Коли в Україні сильно потепліє: синоптик назвала дату

11:53

Тільки геній знайде кролика за 5 секунд: загадка, яка підкориться одиницям

11:41

Церковне свято 14 січня: чого не можна робити у день пам'яті святої Ніни

11:24

У РФ є ресурси, які дозволяють підтримувати війну ще мінімум 2 роки – Гетманцев

11:14

Ракети РФ стають все гірше: сили ППО збили 8 цілей, ще 20 - не досягли мети

Вибухи у Дніпрі, Чернігові, Кропивницькому: усі подробиці ракетної атаки РФВибухи у Дніпрі, Чернігові, Кропивницькому: усі подробиці ракетної атаки РФ
11:00

Ілія Куса - Байден показав світу рішучість, коли вдарив по ЄменуЕксклюзив

10:55

Лоліті скасували ще один концерт у Росії

10:52

У Давосі офіційно анонсували візит президента Зеленського

10:30

"Тоді рух на фронті стане реальним": капітан сказав, коли Україна може почати наступати

Реклама
10:19

Такого ви ще не готували: шикарний рецепт бананового кексу за 3 хвилини

10:04

Зраджував у сімейному ліжку: чому розлучилася путіністка Кудрявцева

09:48

Люди металися і стрибали з вікон: у Санкт-Петербурзі спалахнула потужна пожежаВідео

09:14

РФ посилила ракетні удари по Україні: у розвідці Естонії назвали причину

09:07

В окупованому Бердянську прогриміли вибухи: у місті підіймається дим

09:01

Ракетні удари США По Ємену: причини та історія питанняПогляд

07:26

Вся Україна - "червона", окупанти запустили по Україні ракети: що відомо

06:51

Атака на хуситів перед праймеріз в США: що відбулося?Погляд

04:35

Який недоторканний запас ракет ще залишився в РФ: відповідь експерта

04:00

Лопес хвацько танцювала в кліпі в українській сукні зі спокусливим вирізомВідео

03:42

Як помити посудомийну машину всередині: 5 секретів ідеальної чистоти

Реклама
02:30

Ударний кулак для атаки на Харків: у ЗСУ розповіли про ймовірні плани РФ

01:35

"Готові голосувати за табуретку": чи є в Білорусі альтернатива Лукашенку

12 січня, п'ятниця
23:59

Чи можуть прикордонники вимагати документи з ТЦК про відстрочку у чоловіків - ДПСУ

23:17

Буде відстрочка від мобілізації: що пропонує чоловікам влада на Прикарпатті

23:15

Війна не завершиться до 2025: в НАТО розповіли, що відбуватиметься на фронті

22:15

США готуються до підписання безпекової угоди з Україною - посол

22:06

"A-10 як варіант": Україна потребує більше авіації від союзників - Сирський

21:50

Війна буде довгою: Сунак назвав слабке місце РФ і натякнув на терміни перемоги Києва

21:35

Кому не пощастить у 2024 році: 3 знаки зодіаку зіткнуться з неприємностями

21:31

Полетить дуже багато ракет: полковник назвав дату, коли РФ атакує Україну

21:14

Експерт з прання показала одну "секретну" кнопку в пральній машині, яка швидше висушить білизну

20:53

Шість пострілів у командира: на півдні морпіх ЗСУ розстріляв військового і застрелився

20:28

Російські війська зупинили наступ під Куп'янськом: ЗСУ перейшли в контрнаступ

20:21

У Києві 11 січня не було грози: що за вибухи пролунали в столиці

20:02

Місячний календар 13 січня: чи можна мати справу з грошима в цей день

19:51

"Точно не вистачає Україні": Зеленський відверто висловився щодо дефіциту систем ППО

19:30

"Не змогли досягти поставлених цілей": Сирський про ситуацію на сході України

19:27

Потужний вітер, хуртовини та сильний мороз: де похолоднішає до -23

19:27

Франція демонструє підтримку України: новий глава МЗС прямує до Києва

19:11

Пісня alyona alyona і Jerry Heil з Нацвідбору на Євробачення 2024 встановила перший рекордВідео

Реклама
18:55

Кремль планує нову війну в Європі: розкрито несподіваний сценарій і терміни

18:38

"2024 може стати переломним": Горбач зізнався, яке рішення Заходу завершить війну

18:19

Потрібні тільки два побутові предмети: як зробити економну грілку для рук

18:10

Блокування карт ухилянтів: в уряді поставили крапку в питанні

18:03

Телеканал "Бігуді" відзначає 10 років мовлення в ефірі

17:53

РФ планує захопити Харків, Полтаву та Київ: ворог стягує війська до кордону

17:49

"Треба бути насторожі": чи відбудеться повторний наступ на Київ з півночі - Бульба

17:49

Британія і Україна підписали історичну безпекову угоду: всі подробиці

17:41

Як зробити, щоб вдома пахло неймовірною свіжістю: копійчані кошти

17:15

Давно свербіли руки: чому США і Велика Британія завдали ударів по ЄменуПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти