Люди металися і стрибали з вікон: у Санкт-Петербурзі спалахнула потужна пожежа

Рано вранці 13 січня в Санкт-Петербурзі в країні-агресорі РФ спалахнула потужна пожежа - вогонь охопив територію в понад 50 тис.кв. м. Небо над Пушкінським районом міста повністю чорне.
Як пишуть росЗМІ, загорівся склад Wildberries в Шушарах.
За даними ГУ МНС Росії, пожежі присвоєно підвищений ранг складності. Дані про постраждалих не надходили.
У пресслужбі онлайн-ритейлера Wildberries підтвердили, що склад належить компанії.
Telegram-канал Shot повідомляє, що першими загорілися стелажі з побутовою хімією — вони розташовані практично під стелею.
За останніми даними, вогонь охопив вже 70 тисяч "квадратів".
Повідомляється також, що мінімум 1000 осіб перебували на складі Wildberries, коли почалася пожежа. Загоряння сталося в момент перезмінки нічних і денних співробітників.
За попередніми даними, всі встигли евакуюватися.
Дивіться відео - У Петербурзі сталася пожежа на складі Wildberries:
Telegram-канал Baza пише, що великий натовп людей не міг протиснутися у вузькі двері під час пожежі на складі маркетплейсу.
"Зі слів працівників, вони не знали, куди бігти, коли сталося загоряння, тому з жахом металися по складу. Людей було так багато, що вони все ще продовжували спускатися з третього поверху, коли вогонь уже підходив до першого", - йдеться у повідомленні.
Багато хто стрибав з другого-третього поверху прямо на бетон, тому що біля аварійного виходу було скупчення людей.
За словами співробітників Wildberries, система пожежогасіння не спрацювала, коли вогонь почав спалахувати на стелажах з побутовою хімією.
Коли вогонь охопив більшу частину приміщення, всередині будівлі почали вибухати фейєрверки, що зберігалися на складі.
Дивіться відео - Кадри потужної пожежі у Санкт-Петербурзі:
Як повідомляв Главред, раніше в Москві спалахнула пожежа на території заводу, де виробляють двигуни для літаків МіГ. Відомо про трьох постраждалих.
Також в місті Долгопрудний Московської області горів один з найбільших хімічних заводів в РФ "Тонкий органічний синтез".
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