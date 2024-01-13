Люди металися і стрибали з вікон: у Санкт-Петербурзі спалахнула потужна пожежа

У Санкт-Петербурзі загорівся склад Wildberries в Шушарах. Система пожежогасіння не спрацювала. Працівники не знали, куди бігти.

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Пожежа в Санкт-Петербурзі спалахнула на складі Wildberries / Колаж: Главред, фото: Telegram

Рано вранці 13 січня в Санкт-Петербурзі в країні-агресорі РФ спалахнула потужна пожежа - вогонь охопив територію в понад 50 тис.кв. м. Небо над Пушкінським районом міста повністю чорне.

Як пишуть росЗМІ, загорівся склад Wildberries в Шушарах.

За даними ГУ МНС Росії, пожежі присвоєно підвищений ранг складності. Дані про постраждалих не надходили.

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У пресслужбі онлайн-ритейлера Wildberries підтвердили, що склад належить компанії.

Пожежі присвоєно підвищений ранг небезпеки / Фото: Telegram

Вогонь охопив вже 70 тисяч "квадратів" / Фото: Telegram

Telegram-канал Shot повідомляє, що першими загорілися стелажі з побутовою хімією — вони розташовані практично під стелею.

За останніми даними, вогонь охопив вже 70 тисяч "квадратів".

Повідомляється також, що мінімум 1000 осіб перебували на складі Wildberries, коли почалася пожежа. Загоряння сталося в момент перезмінки нічних і денних співробітників.

За попередніми даними, всі встигли евакуюватися.

Дивіться відео - У Петербурзі сталася пожежа на складі Wildberries:

Telegram-канал Baza пише, що великий натовп людей не міг протиснутися у вузькі двері під час пожежі на складі маркетплейсу.

"Зі слів працівників, вони не знали, куди бігти, коли сталося загоряння, тому з жахом металися по складу. Людей було так багато, що вони все ще продовжували спускатися з третього поверху, коли вогонь уже підходив до першого", - йдеться у повідомленні.

Багато хто стрибав з другого-третього поверху прямо на бетон, тому що біля аварійного виходу було скупчення людей.

За словами співробітників Wildberries, система пожежогасіння не спрацювала, коли вогонь почав спалахувати на стелажах з побутовою хімією.

Коли вогонь охопив більшу частину приміщення, всередині будівлі почали вибухати фейєрверки, що зберігалися на складі.

Дивіться відео - Кадри потужної пожежі у Санкт-Петербурзі:

Як повідомляв Главред, раніше в Москві спалахнула пожежа на території заводу, де виробляють двигуни для літаків МіГ. Відомо про трьох постраждалих.

Також в місті Долгопрудний Московської області горів один з найбільших хімічних заводів в РФ "Тонкий органічний синтез".

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