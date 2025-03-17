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У розвідці США спрогнозували результати переговорів Трампа з Путіним

Олексій Тесля
17 березня 2025, 16:45
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Переговірники США працюють як з українцями, так і з Росією, підкреслила Тулсі Габбард.
Трамп, Путин
У США спрогнозували сценарій переговорів / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Головне:

  • Трамп розраховує на успіх у розмові з Путіним
  • У США заявили про непохитну прихильність до миру

Президент США Дональд Трамп досяг значного прогресу в переговорах між Росією та Україною і розраховує на успіх у розмові з російським диктатором Володимиром Путіним, заявила глава національної розвідки США Тулсі Габбард.

"Переговори тільки почалися, і він сподівається на успіх, не заради себе, а заради миру і припинення загибелі невинних людей. У нас є найкращі переговорники, які працюють як з українцями, так і з Росією", - зазначила вона, повідомляє NDTV.

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Очільниця національної розвідки США наголосила, що за попередньої адміністрації не було жодних зусиль щодо миру чи прямого діалогу з диктатором Путіним.

"За дуже короткий проміжок часу Трамп досяг набагато більшого прогресу в досягненні миру, ніж будь-які інші попередні зусилля. Президент Трамп матиме дуже продуктивну розмову з Путіним у відповідний час, яка базуватиметься на його непохитній прихильності до миру", - додала Габбард.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше у Трампа зробили заяви за підсумками переговорів із Путіним. Дональд Трамп очікує завершення війни в Україні "протягом тижнів", сказав Стів Віткофф.

Як повідомляв Главред, раніше делегації України і США провели зустріч у Саудівській Аравії. Делегації Києва і Вашингтона домовилися про припинення вогню в рамках російсько-української війни на 30 днів.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, РФ готується офіційно відмовитися від ініціативи США щодо перемир'я. На його думку, двояка позиція Путіна продиктована тим, що він боїться безпосередньо сказати Трампу "ні".

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Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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