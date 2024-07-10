Зеленський у США озвучив рецепт завершення війни

За словами президента України, Путіну "подобається сам процес окупації, і це проблема".

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Потрібно, щоб Путін програв, вважає президент Зеленський / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот відео ОФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну байдуже, які землі окупувати, бо він насолоджується процесом. На думку глави держави, потрібно підготувати проведення другого саміту миру, щоб зупинити війну.

Під час спілкування у Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні 10 липня Зеленський сказав, що насамперед необхідно рятувати людей і державу.

"Ми не член НАТО, у нас немає такої парасольки. Тому нам потрібно, щоб Путін програв", - підкреслив президент України.

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"Найкращий спосіб, звичайно, після першого саміту миру організувати і підготувати план. Підготувати протягом місяців другий саміт, щоб світ натиснув на Путіна зупинити війну", - додав Зеленський.

Водночас президент України впевнений, що територіальні поступки призведуть до замороженого конфлікту і повторного вторгнення через роки.

"Документ із Гітлером не спрацював. Чому вдруге це має спрацювати? Я не знаю, мені здається, що йому [Путіну] подобається процес - це проблема. Йому подобається процес, йому неважливо, що окупувати", - сказав Зеленський.

Що відомо про "Саміт миру"? "Саміт миру" відбудеться у Швейцарії 15-16 червня на рівні лідерів держав світу. На нього запросили понад 160 делегацій з усіх континентів. Росію не запрошували, пише Deutsche Welle. "Швейцарія завжди проявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово публічно заявляла, що вона не зацікавлена брати участь у цьому першому саміті. Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Без Росії він є немислимий", - заявили в швейцарському міністерстві закордонних справ.

Другий саміт миру та можлива участь Росії - останні новини

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що Путіна можуть запросити на наступний саміт миру. Однак, Зеленський не чекає, що Путін особисто братиме участь у переговорах. Глава держави вважає, що російський диктатор "занадто наляканий" і не захоче приїхати.

За словами Зеленського, Україна спільно з країнами-партнерами найближчими місяцями проводитиме роботу, щоб вийти на спільний шлях відновлення безпеки в межах пунктів формули миру Києва. За словами глави держави, Україна веде роботу над тим, щоб підписів під комюніке формули миру Києва ставало ще більше.

Своєю чергою, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з метою залучення країни-агресора до реалізації Формули миру президента Зеленського, буде проводитися "силовий примус РФ". На думку Подоляка, щойно країни бачитимуть, що Росія програє, тоді вони самі ініціюватимуть обговорення правил справедливого закінчення війни.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не хоче прямих контактів із країною-агресором Росією на другому саміті миру. Однак допускається формат участі, як під час Чорноморської зернової ініціативи.

Саміт миру / Главред

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