"Була залежність": справжня причина розлучення Андрія Бєднякова

Анастасія Коротка розповіла про свою залежність від чоловіка.

Анастасія Коротка про свій складний період / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Коротка

Українська відома акторка і колишня дружина ведучого Андрія Бєднякова - Анастасія Коротка - назвала причину розлучення.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній Анастасія зазначила, що після 10 років шлюбу їй потрібно було розібратися в собі та зрозуміти, чи кохає вона Андрія.

"У мене була залежність від Андрія: що він скаже, який у нього настрій, що у нього по роботі, фінансово. Чи правильно це - так собі. Цей страх втрати весь час. Ти вже не бачиш, де та любов. У якийсь момент я задумалася: чи люблю, чи мені зараз комфортно. Я запитала себе, чи справді я його обираю, чи це просто вигідне проживання. Я зрозуміла, що я не вибираю Андрія, а просто у звичці, комфорті проживаю. Мені хотілося любити. Мені треба було відійти від нього, щоб зрозуміти, як я до нього взагалі ставлюся. Усередині я не розуміла. Мені здавалося, що не люблю, що ми взагалі на різних берегах", - сказала Коротка.

Андрій Бєдняков і Настя Коротка / instagram.com, Анастасія Коротка

Також вона розповіла і про складнощі розставання, адже розлучення стало несподіваним для Бєднякова.

"Це було моє рішення. Це було для нього дуже несподівано і боляче. Він зараз каже, що тоді я його залишила одного. У мене зараз нуль до нього претензій. Я не хотіла обманювати його, мені не хотілося говорити, що я з тобою, все добре. Я дуже хотіла відійти, мені дуже хотілося це зробити. Мені цікаво, яка я без нього, і йому цікаво, який він без мене. Нам треба побути окремо і вибрати себе одне одного. Якщо є кохання - люди обов'язково будуть разом", - додала знаменитість.

Про персону: Андрій Бедняков Андрій Бедняков - український актор і телеведучий, найвідоміший як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" і вокального шоу талантів "X-Фактор". Від початку військового вторгнення Росії в Україну, став на бік України й активно підтримував її в соціальних мережах. Беднякову заборонено в'їзд на територію Росії терміном на 50 років.

