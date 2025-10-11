Після чуток про хворобу: лікар Трампа зробив термінову заяву про його здоров'я

Обстеження, яке тривало близько трьох годин, включало лабораторні аналізи, профілактичні огляди та сучасну діагностику.

Що зі станом організму у Трампа / Колаж: Главред, фото: Білий дім, скріншот з відео Clash Report / Х

Головне:

Дональд Трамп пройшов планове обстеження у військовому медцентрі США

Лікарі заявили, що Дональд Трамп перебуває у чудовій фізичній формі

Президент США Дональд Трамп пройшов планове медичне обстеження в Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда, після якого лікарі розкрили його стан здоров'я. Про це інформує The Associated Press, посилаючись на офіційний висновок особистого лікаря політика.

У п’ятницю зранку Трамп провів близько трьох годин у клініці міста Бетесда, штат Меріленд. Його лікар, капітан ВМС Шон Барбабелла, зазначив, що обстеження було запланованим і входить до регулярної програми контролю за станом здоров’я президента.

"У президента Дональда Трампа досі винятковий стан здоров’я, високі показники серцево-судинної, легеневої, неврологічної та фізичної системи", — написав Барбабелла в односторінковому висновку.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Під час візиту Трампу зробили щорічне щеплення від грипу та ввели бустерну дозу вакцини від COVID-19.

Медичне обстеження проводили напередодні закордонних поїздок Трампа. Найближчими днями він вирушить на Близький Схід, а наприкінці місяця планує візит до країн Азії.

Лікар також повідомив, що за результатами діагностики "серцевий вік" Трампа виявився приблизно на 14 років меншим, ніж його фактичний. Політику наразі 79 років, і він залишається найстаршим президентом в історії США.

Чому в Мережі заговорили про здоров'я Трампа

У США активно ширяться чутки про можливі проблеми зі здоров'ям Президента Дональда Трампа. Їхньою причиною стали помітні синці на його руках, триденна відсутність у публічному просторі та раптове скасування запланованих виступів.

Ситуація загострилася після інтерв’ю віцепрезидента Джея Ді Венса, який заявив про свою готовність прийняти повноваження "у разі чогось страшного", хоча й запевнив, що Трамп у відмінній формі та має намір завершити термін.

Журналісти зафіксували свіжі гематоми на руках Трампа (наприклад, під час гри у гольф), які він раніше намагався приховати.

Білий дім, в особі прессекретарки Кароліни Лівітт, пояснив появу синців частими рукостисканнями та прийомом аспірину, наголошуючи, що загрози немає.

Додатково повідомляється, що Президент має хронічну венозну недостатність, яка, хоч і не є смертельною, може спричиняти синці та набряки.

Дональд Трамп - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що у п’ятницю, 10 жовтня, Нобелівську премію миру 2025 року присудили зовсім не президенту США Дональду Трампу, а Марії Коріні Мачадо. Вона є відомою представницею венесуельської опозиції та однією з ключових лідерок демократичного руху у своїй країні.

Згодом президент США Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social подякував російському лідеру Володимиру Путіну за його схвальні відгуки щодо того, хто, на його думку, заслуговує на Нобелівську премію миру.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з фінським колегою Александром Стуббом у Білому домі заявив, що оскільки Фінляндія є членом НАТО, США захистять її в разі нападу Росії. Водночас Трамп припустив можливість виключення Іспанії з Альянсу.

Про джерело: The Associated Press Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинна мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, пише Вікіпедія.

