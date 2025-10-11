Росіяни б'ються в істериці: у РФ розсекретили фінансове становище Пугачової

Росіяни розгнівалися через те, що Алла Пугачова отримує пенсію в Росії.

Пугачова отримує пенсію в РФ / Колаж Главред, фото Instagram/alla_orfey

Російська співачка Алла Пугачова, яка не захотіла жити в терористичній Росії, розлютила росіян.

Як пишуть російські пропагандисти, вся справа в тому, що Алла Пугачова, яка виїхала з Росії, отримує пенсію в розмірі 67 тисяч рублів (близько 35 000 гривень). Це втричі більше за звичайну пенсію росіян. "Прості люди, дізнавшись про пенсію Примадонни, впали в лють", - пишуть пропагандисти.

Алла Пугачова три роки тому емігрувала з Росії. При тому співачка продовжує отримувати на Батьківщині велику пенсію.

Зокрема, стало відомо, що Пугачовій належать надбавки за звання Народної артистки СРСР, вона лауреатка Держпремії РФ, а ще її нагороджено орденом "За заслуги перед Вітчизною" II, III і IV ступеня.

Алла Пугачова / Скрін із відео: www.youtube.com

Але навіть цих грошей не вистачить на те, щоб оплатити комуналку в "багатій" Росії. У власності зірки елітна квартира в центрі Москви, дві земельні ділянки, а ще особняк на Істрі.

Росіяни, дізнавшись про пенсію Примадонни, розлютилися. Люди гніваються, мовляв, пенсіонерка давно не живе в воюючій Росії. "Вона ще й громадянка Ізраїлю. З подвійним громадянством отримує привілеї з усіх боків", "Не живе в Росії більше трьох років - до побачення, пенсія в Росії!", "Ця наша їй милостиня! Нехай радіє і отрутою своєю захлинається від злоби!", "Їй все одно на операції таких грошей не вистачить", "Позбавити всього. Нехай живе на чужині", - цитує видання "добрих" росіян.

Алла Пугачова - позиція щодо війни РФ в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пугачова і Галкін відкрито виступили проти війни, засудили агресію Кремля і покинули країну. Галкін активно підтримує Україну на своїх концертах і в соцмережах, а Пугачова неодноразово заявляла, що не бажає бути частиною держави, де пропагується насильство і ненависть.

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова і гуморист Максим Галкін відвідали спектакль Олексія Кортньова і Семена Трескунова, який визнано в країні-окупанті іноагентом. Подружжя сиділо в середині залу серед інших глядачів.

Також адвокат Олександр Трещев подав позов до суду проти співачки Алли Пугачової після її інтерв'ю проєкту "Скажи Гордєєвій". За інформацією джерела, зі співачки, яка виїхала з Росії, вимагають стягнути 1,5 мільярда рублів.

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

