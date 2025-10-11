Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Росіяни б'ються в істериці: у РФ розсекретили фінансове становище Пугачової

Олена Кюпелі
11 жовтня 2025, 14:45
229
Росіяни розгнівалися через те, що Алла Пугачова отримує пенсію в Росії.
Пугачова зробила заяву
Пугачова отримує пенсію в РФ / Колаж Главред, фото Instagram/alla_orfey

Коротко:

  • Чому Пугачова дратує росіян
  • Яка в неї пенсія

Російська співачка Алла Пугачова, яка не захотіла жити в терористичній Росії, розлютила росіян.

Як пишуть російські пропагандисти, вся справа в тому, що Алла Пугачова, яка виїхала з Росії, отримує пенсію в розмірі 67 тисяч рублів (близько 35 000 гривень). Це втричі більше за звичайну пенсію росіян. "Прості люди, дізнавшись про пенсію Примадонни, впали в лють", - пишуть пропагандисти.

відео дня

Алла Пугачова три роки тому емігрувала з Росії. При тому співачка продовжує отримувати на Батьківщині велику пенсію.

Зокрема, стало відомо, що Пугачовій належать надбавки за звання Народної артистки СРСР, вона лауреатка Держпремії РФ, а ще її нагороджено орденом "За заслуги перед Вітчизною" II, III і IV ступеня.

Алла Пугачова
Алла Пугачова / Скрін із відео: www.youtube.com

Але навіть цих грошей не вистачить на те, щоб оплатити комуналку в "багатій" Росії. У власності зірки елітна квартира в центрі Москви, дві земельні ділянки, а ще особняк на Істрі.

Росіяни, дізнавшись про пенсію Примадонни, розлютилися. Люди гніваються, мовляв, пенсіонерка давно не живе в воюючій Росії. "Вона ще й громадянка Ізраїлю. З подвійним громадянством отримує привілеї з усіх боків", "Не живе в Росії більше трьох років - до побачення, пенсія в Росії!", "Ця наша їй милостиня! Нехай радіє і отрутою своєю захлинається від злоби!", "Їй все одно на операції таких грошей не вистачить", "Позбавити всього. Нехай живе на чужині", - цитує видання "добрих" росіян.

Алла Пугачова - позиція щодо війни РФ в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пугачова і Галкін відкрито виступили проти війни, засудили агресію Кремля і покинули країну. Галкін активно підтримує Україну на своїх концертах і в соцмережах, а Пугачова неодноразово заявляла, що не бажає бути частиною держави, де пропагується насильство і ненависть.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова і гуморист Максим Галкін відвідали спектакль Олексія Кортньова і Семена Трескунова, який визнано в країні-окупанті іноагентом. Подружжя сиділо в середині залу серед інших глядачів.

Також адвокат Олександр Трещев подав позов до суду проти співачки Алли Пугачової після її інтерв'ю проєкту "Скажи Гордєєвій". За інформацією джерела, зі співачки, яка виїхала з Росії, вимагають стягнути 1,5 мільярда рублів.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Алла Пугачова новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ наступають на одній з ділянок фронту: ЗМІ розкрили деталі

ЗСУ наступають на одній з ділянок фронту: ЗМІ розкрили деталі

16:29Фронт
Зеленський проводить переговори з Трампом: перші подробиці

Зеленський проводить переговори з Трампом: перші подробиці

15:59Політика
Завтра запрацюють нові правила перетину кордону: що зміниться для українців

Завтра запрацюють нові правила перетину кордону: що зміниться для українців

15:54Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чому не можна палити церковні свічки вдома: мольфар дав неочікувану відповідь

Чому не можна палити церковні свічки вдома: мольфар дав неочікувану відповідь

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

Незвичайний ребус: знайдіть 4 відмінності на картинці шкільного класу за 12 секунд

Незвичайний ребус: знайдіть 4 відмінності на картинці шкільного класу за 12 секунд

Гороскоп на завтра 12 жовтня: Близнюкам - сварка, Левам - море щасливих моментів

Гороскоп на завтра 12 жовтня: Близнюкам - сварка, Левам - море щасливих моментів

Відключення світла в Україні - графіки на 10 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 10 жовтня (оновлюється)

Останні новини

17:07

Можна "вбити" двигун, якщо не знати: скільки секунд потрібно, щоб прогріти авто

17:03

Як у дитячому садку: рецепт смачнючих оладок із яблукамиВідео

16:36

В Україні став дефіцитом ключовий фрукт: ціни різко "поперли" вгору на 40%

16:35

"Найгірші роки мого життя": Анастасія Коротка розповіла про зйомки в "Орлі та Решці"

16:29

ЗСУ наступають на одній з ділянок фронту: ЗМІ розкрили деталі

"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня
16:27

Ефективність ЗРК Patriot ЗСУ різко впала: генерал-лейтенант розкрив причину

16:17

Лише одна країна розірвала відносини з РФ після початку війни — де вона знаходиться

15:59

Зеленський проводить переговори з Трампом: перші подробиці

15:54

Завтра запрацюють нові правила перетину кордону: що зміниться для українців

Реклама
15:38

Майже 100 кг золота і срібла: де в Україні знайшли найбільший скарб в історіїВідео

15:28

"Була залежність": справжня причина розлучення Андрія Бєднякова

15:24

"Покришили" елітні бригади РФ: генерал про потужний удар Сил оборони на сході

15:12

Розкриваємо козацькі символи: що визначало честь і силу воїнів

15:07

Що потрібно купити для блекаута: прості, але дуже корисні приладиВідео

15:03

Веселить усіх водіїв: в авто знайшли загадкову кнопку "пуск медузи"

14:57

У магазині такого не купити: "бабусина" підгодівля для пишного цвітіння будь-яких рослин

14:54

Дрони влупили за 1400 км від України: атаковано цінний для Путіна об’єкт в тилу

14:45

Росіяни б'ються в істериці: у РФ розсекретили фінансове становище Пугачової

14:22

Після чуток про хворобу: лікар Трампа зробив термінову заяву про його здоров'я

14:21

Таємниця мовної Вавилонії: учені пояснили, чому ми говоримо по-різному

Реклама
14:15

Зник: Подкопаєва розповіла про колишнього чоловіка

14:07

Дмитро Комаров "спалився" з відомою ведучою - деталі

13:54

"Чекають нові випробування": Сирський зробив заяву про ситуацію у війні

13:49

Чи буде євро по 49 гривень: банкір попередив про зміни курсу з понеділка

13:44

Дачники зберігають цей спосіб у секреті: що робити з опалими яблуками

13:25

Деяким українцям виплатять 50 тис грн в місяць: Зеленський підписав закон

12:51

"Натяк на повернення тепла": відомо, коли осіння холоднеча може відступити

12:45

"На столі": що невістка Наташі Корольової витворяла на людях

12:37

Економіка Путіна може загнутися за рік: як Україні її добити

12:37

Коли Україна перейде на зимовий час 2025 і чи буде це востаннєВідео

12:25

Режим упізнав себе: у РФ заборонили показ легендарного кіно

12:09

У Києві знайшли застреленим відомого блогера: деталі та фото від НацполіціїФото

11:59

Усі розуміють його неправильно: що насправді означає слово "наглий"Відео

11:49

Олександр Лукашенко терміново підняв війська по тривозі — Міноборони Білорусі

11:37

"Він теж винен": Тоня Матвієнко заговорила про розлучення з Арсеном Мірзояном

11:30

Старі назви районів Києва: де був Московський, а де - Ленінградський

11:30

Гороскоп Таро на завтра 12 жовтня: Раку - обережність, Левам - цілі

11:26

Путіна охопив страх через Томагавки для України: у США розкрили деталі

10:46

Без військ КНДР: в ISW заявили, що росіяни націлились захопити Суми

10:36

Китайський гороскоп на завтра 12 жовтня: Зміям - нездорові стосунки, Козлам - невдача

Реклама
10:01

Блекаут у Москві після ударів по Україні: Зеленський зробив заяву

09:59

Синє золото Провансу: як виростити розкішний лавандовий сад в УкраїніВідео

09:53

Після російських ударів: експерт сказав, чи залишиться Україна без газу взимкуВідео

09:10

Закриття аеропорту та гучні вибухи: в Волгограді скаржаться на атаку дронівВідео

08:10

Навіщо Путін попросив вибачення в Алієва?Погляд

08:01

Пожежі, відключення світла та постраждалі: РФ вночі атакувала Україну, деталі

06:10

Мисливець за Нобелівською премією програвПогляд

05:50

Незвичайний ребус: знайдіть 4 відмінності на картинці шкільного класу за 12 секунд

05:00

Кохання накриє з головою: чотирьом знакам зодіаку круто щаститиме 11 жовтня

04:44

Гороскоп на завтра 12 жовтня: Близнюкам - сварка, Левам - море щасливих моментів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти