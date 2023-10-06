З території Придністров'я: СБУ провели зухвалу операцію із затримання агента РФ

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої вивела з території невизнаного Придністров’я і затримала на Одещині агента фсб. Він отримав вороже завдання – створити власну агентурну мережу на півдні України. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.
За даними відомства, для виконанння завдання фігурант намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, у тому числі місцевих правоохоронців.
"Щоб вивести російського агента на територію нашої держави, контррозвідники СБУ ввели в його поле зору діючу співробітницю Служби безпеки і створили умови щодо її "згоди" на співпрацю з ворогом", - йдеться у повідомленні СБУ.
За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати "кандидатку". Оперативна комбінація СБУ дозволила поетапно задокументувати злочинні дії російського агента і затримати його "на гарячому".
"За даними слідства, ворожим поплічником виявився громадянин України, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків так званої "ПМР". Згодом він став снайпером у складі підконтрольного рф підрозділу "внутрішніх військ Придністров’я". Потім фігурант отримав "підвищення" і був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення "Едельвейс" мвс росії", - наголошують в СБУ.
Силовики також зазначають, що у 2014 році російський агент прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь рф, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями. Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до фейкової "ПМР", де у 2019 році для виконання завдань фсб був завербований представниками місцевого "мдб".
"Тоді він отримав оперативний псевдонім "Скіф", пройшов інструктаж, а вже у 2023 році приступив до виконання ворожих завдань", - резюмували у Службі безпеки України.
Серед пріоритетних напрямків його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні України. Cлідчі Служби безпеки повідомили "Скіфу" про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Операції СБУ
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 5 жовтня, СБУ атакувала безпілотниками електропідстанцію в Курській області, в результаті чого без електроенергії залишилися важливі військові об'єкти РФ.
4 жовтня вночі завдала удару по Білгородській області, внаслідок чого було уражено російський комплекс ППО С-400 Тріумф. Стратегічний зенітний ракетний комплекс агресора Росії був атакований дронами.
Також співробітникам Служби безпеки України за допомогою кіберфахівців вдалося вирахувати та затримати двох агентів країни-агресора РФ, які скорегували ракетний удар по Києву та області 21 вересня 2023 року.
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