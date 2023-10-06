УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

З території Придністров'я: СБУ провели зухвалу операцію із затримання агента РФ

Юрій Берендій
6 жовтня 2023, 13:35
СБУ повідомила деталі проведення із затримання російського агента ФСБ. Завдання зловмисника полягало у створенні на Півдні України агентурної мережі РФ.
СБУ, розвідка, ФСБ
СБУ провели унікальну операцію із затримання агента РФ / Колаж Главред, фото: СБУ, УНІАН

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої вивела з території невизнаного Придністров’я і затримала на Одещині агента фсб. Він отримав вороже завдання – створити власну агентурну мережу на півдні України. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

За даними відомства, для виконанння завдання фігурант намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, у тому числі місцевих правоохоронців.

"Щоб вивести російського агента на територію нашої держави, контррозвідники СБУ ввели в його поле зору діючу співробітницю Служби безпеки і створили умови щодо її "згоди" на співпрацю з ворогом", - йдеться у повідомленні СБУ.

відео дня

За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати "кандидатку". Оперативна комбінація СБУ дозволила поетапно задокументувати злочинні дії російського агента і затримати його "на гарячому".

"За даними слідства, ворожим поплічником виявився громадянин України, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків так званої "ПМР". Згодом він став снайпером у складі підконтрольного рф підрозділу "внутрішніх військ Придністров’я". Потім фігурант отримав "підвищення" і був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення "Едельвейс" мвс росії", - наголошують в СБУ.

Силовики також зазначають, що у 2014 році російський агент прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь рф, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями. Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до фейкової "ПМР", де у 2019 році для виконання завдань фсб був завербований представниками місцевого "мдб".

"Тоді він отримав оперативний псевдонім "Скіф", пройшов інструктаж, а вже у 2023 році приступив до виконання ворожих завдань", - резюмували у Службі безпеки України.

Серед пріоритетних напрямків його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні України. Cлідчі Служби безпеки повідомили "Скіфу" про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Операції СБУ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 5 жовтня, СБУ атакувала безпілотниками електропідстанцію в Курській області, в результаті чого без електроенергії залишилися важливі військові об'єкти РФ.

4 жовтня вночі завдала удару по Білгородській області, внаслідок чого було уражено російський комплекс ППО С-400 Тріумф. Стратегічний зенітний ракетний комплекс агресора Росії був атакований дронами.

Також співробітникам Служби безпеки України за допомогою кіберфахівців вдалося вирахувати та затримати двох агентів країни-агресора РФ, які скорегували ракетний удар по Києву та області 21 вересня 2023 року.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
СБУ ФСБ зовнішня розвідка
Реклама

Головне за день

Жертв може бути більше: ідентифікація тіл після обстрілу села Гроза триває

Жертв може бути більше: ідентифікація тіл після обстрілу села Гроза триває

15:10 Україна
"Кілька тисяч солдатів в полон": експерт повідомив про гарні новини з Півдня

"Кілька тисяч солдатів в полон": експерт повідомив про гарні новини з Півдня

14:25 Україна
Спецназ ГУР проводив операції в Судані проти ПВК Вагнер: ЗМІ показали кадри

Спецназ ГУР проводив операції в Судані проти ПВК Вагнер: ЗМІ показали кадри

14:16 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:10

Жертв може бути більше: ідентифікація тіл після обстрілу села Гроза триває

15:08

Що буде, якщо проковтнути жуйку: лікарі відповіли, в якому випадку потрібно викликати швидку

14:41

Розраховувати не варто: які знаки зодіаку чоловіків найбільш безвідповідальні

14:26

Шольц сильно не хоче постачати ракету Taurus в Україну - Politico

14:25

"Кілька тисяч солдатів в полон": експерт повідомив про гарні новини з Півдня

Удар РФ по житловому будинку в Харкові: загинула дитина, тіло знайшли під заваламиУдар РФ по житловому будинку в Харкові: загинула дитина, тіло знайшли під завалами
14:16

Спецназ ГУР проводив операції в Судані проти ПВК Вагнер: ЗМІ показали кадриВідео

13:40

"Поховали все село": у Грозі розповіли про моторошні наслідки ракетного удару РФФото

13:35

З території Придністров'я: СБУ провели зухвалу операцію із затримання агента РФ

13:07

Гороскоп на завтра 7 жовтня 2023: Козерогу - нова любов, Діві - розлучення

Реклама
13:06

Що дуже шкідливо для організму: експерт розповів, чим люди "вбивають" себе

12:55

Це під силу лише геніям: тільки 15% людей можуть знайти 5 підков за 10 секунд

12:53

Брежнєва відкрито заговорила про розлучення з Меладзе

12:47

ЗСУ потужно вдарили по ворогу: "перемололи" сотні окупантів разом з технікою

12:38

РФ вбила 52 людини у Грозі, вони прийшли на поминки: що відомо про загиблого військовогоВідео

12:32

Зрадницю Лорак привітали з вагітністю

12:25

З дитинства вчать вбивати росіян:" Кавказька полонянка " Варлей видала дичину про Донбас

12:20

"Це дуже абсурдно": Польща звернулась до України з новою скандальною заявою

12:09

Чужий проти Хижака: у мережі обговорили нову міс самопроголошеної ДНРВідео

11:53

Місячний календар 7 жовтня: похмура енергетика Місяця віщує конфлікти і навіть бійки

11:46

Розносить артилерію окупантів на шматки: ЗСУ створили потужний "вогневий кулак"

Реклама
11:30

У Києва кілька місяців: Макрон попередив про нову загрозу через бунт в Конгресі

11:26

Запас міцності системи зменшився: експерт розповів, чи пройде без проблем опалювальний сезон

11:22

"Убитий хлопчик, 10 років йому було": Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову

10:54

"Мерзенне гопництво": у Зеленського назвали головну мету Путіна у війні з Україною

10:40

Тривоги не було: у Повітряних силах розкрили деталі удару по Харкову

10:10

У Байдена вже не наполягають на пакеті в $ 24 млрд для України-Washington Post

10:04

Іменини 7 жовтня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

09:40

РФ атакувала Південь десятками дронів: пошкоджено зерносховище, спалахнула потужна пожежа

09:38

"Війна буде довгою, пік ще попереду": українці дізналися тривожний прогноз

08:58

В Україні масштабно збільшать пенсії: хто потрапляє під підвищення

08:45

Чи можуть до влади в Європі прийти любителі Росії?Погляд

08:44

Ситніше не придумаєш: рецепт лінивого пирога кіш з грибами і куркою за 30 хвилин

08:18

Окупанти кидають позиції і не хочуть контратакувати - західні аналітики

08:03

ЗСУ просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі та Запоріжжі - ISW

07:24

У Харкові - вибухи: окупанти вдарили по центру міста, поранено 11-місячну дитину

06:55

Тільки генії знайдуть кота на картинці за 16 секунд: неперевершена оптична ілюзія

06:45

Байден знайшов "новий спосіб" відправляти допомогу Україні: у Politico дізналися деталі

06:35

Чому не можна казати "підніматися вгору" та "офіційні документи": пояснення АвраменкаВідео

06:10

Про долю Донбасу після війниПогляд

05:30

"Заморозка бойових дій": експерт повідомив про наслідки для України

Реклама
05:00

Три причини, чому треба мити підлогу з сіллю: відповіді, яких ви не знали

04:20

Експерт розповів, підтримку яких європейських сил Україна повинна зберегти

03:30

Чим вмитися 7 жовтня, щоб бути здоровим весь рік: прикмети і заборони дня

02:46

Латекс і міні: онука путініста Боярського ледь втримала потужний "талант" в топі

02:16

"Стадо баранів йде на бойню": Світан оцінив шанси того, що армія РФ повалить Путіна

02:00

Знайдіть дівчину серед фламінго за 8 секунд: ця головоломка заморочить вам голову

01:40

"Критичний момент" у допомозі від Заходу: експерт пояснив, що це означатиме для України

05 жовтня, четвер
23:21

Вбита вся сім'я перепохованого військового: в Грозі збільшилася кількість загиблихФото

22:31

Підірвали себе гранатами: Путін видав безглузду маячню про загибель Пригожина

22:27

Скандал з поставками зброї: президентка Словаччини "дала задню"

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти