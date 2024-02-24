Чи нападе Росія із Придністров'я: в ISW розкрили сценарій подій

Росіяни розморозять конфлікт у цьому регіоні та спробують атакувати Україну ще й звідти.

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Чи нападе РФ із Придністров'я / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Аналітики Інституту вивчення війни у новому звіті оцінили, наскільки імовірне вторгнення з Придністров'я в Україну. На думку аналітиків, тамтешній військовий контингент Росії є досить обмеженим.

Попередження про ескалацію в Придністров'ї лунають ще з січня. Багато хто побоюється, що росіяни розморозять конфлікт у цьому регіоні та спробують атакувати Україну ще й звідти.

"ISW не помітив жодних ознак того, що обмежене російське угруповання військ у Придністров'ї може спробувати провести наземну операцію, яка могла б загрожувати Україні. Інститут не вважає, що це угруповання здатне розпочати повноцінну наземну операцію проти України", - написали у звіті ISW. відео дня

Однак, аналітики все ж пояснили свою заяву від 22 лютого. Вони назвали її попереджувальним прогнозом.

Тоді Інститут попередив: офіційні особи Придністров'я можуть закликати до проведення референдуму про приєднання до Росії і це підтримає російські гібридні операції, спрямовані на політичну і соціальну дестабілізацію Молдови.

"Попередження ISW відображає загрози для стабільності Молдови, а не військової ситуації в Україні", - пояснили аналітики.

Нагадаємо, що Придністровʼя готує звернення до Путіна. Депутат "парламенту" Придністров’я визнав в ефірі тираспольського телеканалу ТСВ, що мета з’їзду - підтвердити, що Тирасполь і досі хоче приєднатися до РФ. У ЗСУ кажуть про "цілком реальну" анексію.

Стало відомо, що Росія будує плани щодо нападу на Молдову. Країна-агресорка Росія зацікавлена в реалізації сценарію державного перевороту в Молдові, сказав радник керівника Офісу президента. Подоляк пояснив фейки про "теракт" у Придністров'ї.

Придністровська Молдавська Республіка Придністровська Молдавська Республіка - самопроголошена держава у Східній Європі на території Придністров'я, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови. Так звану "незалежність" ніким не визнаної Придністровської Молдавської Республіки було проголошено 25 серпня 1991 року, після чого між сепаратистами та російськими військовими з одного боку та молдовськими військами з іншого почався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів за участі російської армії.

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