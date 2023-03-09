Росія будує плани щодо нападу на Молдову: Подоляк пояснив фейки про "теракт" у Придністров'ї

Країна-агресорка Росія зацікавлена в реалізації сценарію державного перевороту в Молдові, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Україні є чим зайнятися на полі бою і без ситуації в Придністров'ї - Подоляк / Колаж УНІАН, Офіс президента

Україна не збирається здійснювати будь-які "теракти" в окупованому Росією Придністров'ї. Подібні звинувачення - частина планів російського агресора щодо нападу на Молдову. Окупанти хочуть влаштувати в країні державний переворот. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що Україна не має жодних намірів "влаштовувати теракт" у Придністров'ї. Фейкові звинувачення російських загарбників - частина їхніх планів щодо нападу на Молдову.

"Щодо чергової інформаційної провокації Росії під назвою "теракт у Придністров'ї": жодних мотивів і намірів вчиняти десь якісь дії, які можна кваліфікувати як терористичний акт, Україна не має. Нам це не потрібно. Тому що нам є чим займатися на полі бою, і будь-який "теракт" на будь-якій іншій території не дасть нам зайвих козирів.

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Трохи раніше Росія говорила про те, що нібито Україна готує вторгнення на територію Придністров'я. З'ясувалося, що це фейк. Після цього Росія інвестувала багато грошей у спроби вуличних заворушень у Кишиневі. Поки не вдалося. І ось нова концепція Росії: давайте говорити про "теракти" в Придністров'ї", - пояснив ситуацію Подоляк.

Як зазначив чиновник, країна-агресор Росія прагне атакувати Молдову в два етапи. На першому окупанти повідомили про, мовляв, "вторгнення України до Придністров'я". А на другому етапі вони збираються організувати державний переворот в Кишиневі.

Михайло Подоляк підкреслив, що звинувачення України в, мовляв, "підготовці теракту в Придністров'ї" – частина третього етапу російського плану. Це чергова передбачувана брехня від Росії.

Підконтрольна Росії "влада Придністров'я" звинуватила СБУ в "підготовці теракту"

Так званий "прокурор" окупованого Придністров'я Анатолій Гурецький 9 березня звинуватив Службу безпеки України у нібито "підготовці теракту" з метою, мовляв,"усунення перших осіб держави". Затримали "підозрюваних" і вже висунули їм "звинувачення".

В СБУ назвали звинувачення із захопленого Придністров'я провокацією, яку зрежисували в Кремлі. Росія намагається дестабілізувати ситуацію на окупованій Москві території Молдови.

"Служба безпеки України закликає не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета Росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою і підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу", - підкреслили в спецслужбі.

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