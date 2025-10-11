'Покришили' елітні бригади РФ: генерал про потужний удар Сил оборони на сході

На Добропільському напрямку ворог спробував продавити українську оборону, розповів Сергій Мельник.

ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, МО РФ

Головне:

ЗСУ відбили атаку трьох російських бригад і полку морпіхів

На Добропільському напрямку ворог спробував продавити українську оборону

Українські десантники спільно з підрозділами ЗСУ відбили атаку трьох російських бригад і полку морпіхів біля Володимирівки та Софіївки на Добропільському напрямку Донецької області.

У результаті було знищено танки, бронемашини і мототехніку армії країни-агресора РФ, повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник (позивний "Марсель").

Він уточнив, що на Добропільському напрямку ворог спробував протиснути українську оборону, пішовши в штурм трьома бригадами і полком морської піхоти, щоб захопити Володимирівку і Софіївку.

"Наступ підтримували шість танків, близько сорока бойових броньованих машин, понад сорок одиниць автомобільної техніки та кілька сотень особового складу", - зазначив генерал.

За його словами, "угруповання Десантно-штурмових військ спільно із суміжними підрозділами прийняло бій і зупинило противника".

Знищено три танки, 13 бронемашин, 41 одиницю мототехніки, а також пошкоджено тягач. Крім того, російська армія втратила близько 100 осіб, додав "Марсель".

/ Інфографіка: Главред

Ситуація біля Добропілля: думка експерта

Кульмінацією подій навколо Добропілля, ймовірно, стане просування Сил оборони України до балки Липова, розташованої на схід від Федорівки, до якої залишається менше ніж 2 км як від Новоторецького, так і від Разино. По суті, коридор, через який російські війська ще можуть вивести свої сили, звузився до менш ніж 4 км. Незважаючи на це, командування російських військ, замість того щоб організувати виведення підрозділів із зони можливого оточення, продовжує намагатися наступати, вважає Олександр Коваленко.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що українські сили продовжують активно просуватися на Добропільському напрямку, відбиваючи ворожі атаки і завдаючи російським військам серйозних втрат, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Нагадаємо, Главред писав, що воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Як повідомлялося раніше, бійці Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили на фронті далекобійні артилерійські установки з КНДР. Вдалими діями відзначилися бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем.

Інші новини:

Про персону Сергій Мельник Сергій Мельник (нар. 12 липня 1977, м. Хмільник, Вінницька область) - український військовослужбовець, бригадний генерал юстиції (4 березня 2022), доцент, доктор юридичних наук. Керівник Сил оборони міста-героя Харкова (з вересня 2022). Заступник командувача оперативного угрупування військ Харків (з вересня 2022), повідомляє Вікіпедія.

