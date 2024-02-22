Придністровʼя готує звернення до Путіна, у ЗСУ кажуть про "цілком реальну" анексію

Вже 29 лютого Путін може розглянути "звернення".

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У Придністровʼї ситуація загострюється / Колаж Главреда. Фото: 28-ма ОМБр, УНІАН

Підконтрольна Москві "влада" Придністровʼя оголосила на 28 лютого зʼїзд "депутатів усіх рівнів", на якому готують звернення до Володимира Путіна, йдеться у публікації Європейської правди.

Стверджується, що таку ідею ініціювали самі ж громадяни, а вже за кілька днів її підтримав так званий парламент цієї окупованої Росією території.

Водночас придністровські топ-політики не приховують, що на з’їзді йтиметься про Росію. Керівництво регіону нібито незадоволене останніми рішеннями уряду Молдови у галузі економіки, пояснюють журналісти.

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Депутат "парламенту" Придністров’я Вадим Кравчук визнав в ефірі тираспольського телеканалу ТСВ, що мета з’їзду - підтвердити, що Тирасполь і досі хоче приєднатися до РФ.

"Проводити ще один референдум немає сенсу, а от підтвердити попереднє рішення - доречно… Придністров’я ще у 2006 році визначило вектор (об’єднання) з Росією, з Євразійським союзом. З’їзд депутатів усіх рівнів, швидше за все, підтвердить наші наміри", - пояснив він.

Один з представників придністровської опозиції Геннадій Чорба звернув увагу на збіг: з’їзд, де в тій чи іншій формі буде оголошене звернення до Росії, у терміновому порядку призначили на 28 лютого. А 29 лютого президент РФ Путін має виступити зі зверненням до парламенту РФ.

Що кажуть у ЗСУ

Майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін пише, що вважає "цілком реальною" анексію Росією Придністровʼя.

"Можливість офіційного "приєднання" Придністровʼя до Росії цілком реальна. За логікою РФ, постійна ескалація - це найкращий спосіб тримати свій народ у тонусі та готувати велику війну проти НАТО", - висловився Жорін.

Військовослужбовець закликав враховувати, що у Придністровʼї давно стоять російські війська - вони і так де-факто є частиною Росії.

"А Молдова могла б, до речі, звернутись до нас за допомогою", - натякнув боєць.

Ситуація з Придністровʼям

20 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна може прийти на допомогу Молдові у разі збройної агресії Москви проти Кишинева.

Якраз тоді Україна перехопила план Москви щодо окупованої частини Молдови. За даними української розвідки, рік тому РФ планувала в Кишеневі диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб.

"Наша розвідка попередила президента Майю Санду про цю небезпеку, і вона пояснює, що у неї є підтвердження в цьому сенсі. Вона дякує нам і знає, що ми готові допомогти. Молдова не межує з Росією, але росіяни можуть використовувати місцеві аеропорти і своїх військових у Придністров'ї", - додав Зеленський.

Вже у цьогорічному звіті Інституту вивчення війни йшлося про підготовку Росією гібридної операції проти Молдови.

Нещодавно молдовська влада звинуватила російських миротворців у Придністров'ї в проведенні навчань і застосуванні зброї в молдовській зоні безпеки, що порушує протоколи Спільної контрольної комісії (СКК) ОБСЄ.

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