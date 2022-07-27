У порядку похмільного марення: Медведєв розтікся в пустозвонних мріях про розпад України

Медведєв розтікся в пустозвонних мріях про розпад України / Колаж УНІАН

Скандальний російський політик, колишній президент цієї країни, а нині заступник керівника Радбезу РФ Дмитро Медведєв вкотре поділився зі своїми імперсько-шовіністичними фоловерами мріями про розпад України.

На своєму каналі в Telegram він опублікував карту нашої країни-нібито розділеної між іншими країн.

Причому, як каже Медведєв, таку завірательскую карту нібито створили "західні аналітики".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в червні заступник голови Радбезу РФ Медведєв сказав, що Україна, мовляв, через 2 роки може припинити існування. Українську державу він назвав нібито проектом "анти-Росія".

"Хто сказав, що через два роки Україна взагалі буде існувати на карті світу? Хоча американцям вже все одно - вони настільки вклалися в проект "анти-Росія", що решта для них дрібниця", - їдко висловився колишній президент РФ.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк назвав Медведєва "маленькою людиною з великими комплексами". Він поставив риторичне питання щодо того, а де буде сам Медведєву через 2 роки.

"Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якого привернути до себе увагу і самоствердитися – бризнути отрутою в бік України або загрожувати світу. Україна була, є і буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки – питання", - підкреслив радник керівника ОП.

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