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Медведєв вибухнув істерикою: розмріявся про "мир на умовах РФ" та образив США

19 липня 2022, 13:42

Медведєв вірить, що Росія нібито досягне поставлених цілей у рамках своєї війни проти України.

Медведєв Україна США
Медведєв звинуватив США у нібито "спонсоруванні світового тероризму" / Колаж УНІАН

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив про те, що, Москва, мовляв, зможе домовитися про "мир тільки на своїх умовах". Він звинуватив США в нібито " спонсоруванні міжнародного тероризму" і вважає за можливе, мовляв, потрапляння американської зброї до рук "злочинців по всьому світу". Також він обізвав Захід "політичними імпотентами".

У своєму Telegram-каналі російський чиновник почав просувати повідомлення, згідно з яким Росія нібито може досягти миру у війні проти України "на своїх умовах".

Медведєв зробив низку пропагандистських випадів у бік політиків західного світу і назвав їх "політичними імпотентами". США ж, з його "точки зору", являють собою, мовляв, "спонсорів міжнародного тероризму".

"Висновок простий. Американська зброя, яка постачається наразі до Малоросії, розповзатиметься по руках різномастих злочинців у світі. Точніше, вже щосили розповзається. Причому під "дахом" адміністрації і спецслужб США", - каже чиновник РФ.

Також він мріє, що окупаційній російській армії, яка несе серйозні втрати на полі бою з Україною, мовляв, вдасться виконати всі свої завдання в рамках, мовляв, "спецоперації".

читайте такожМедведєв вибухнув істерикою через Крим: загрожує Україні "судним днем" і побоюється удару НАТО"І буде мир. На наших Умовах. А аж ніяк не на тих, про яких верещать у Європі і за океаном розгублені політичні імпотенти", - підкреслив Дмитро Медведєв.

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Скандальні заяви Медведєва про Україну та Захід

У червні заступник голови Радбезу РФ Медведєв сказав, що Україна, мовляв, за 2 роки може припинити існування. Українську державу він назвав нібито проектом "анти-Росія".

"Хто сказав, що за два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу? Хоча американцям вже все одно - вони настільки вклалися в проект "анти-Росія", що решта для них дрібниця", - їдко висловився колишній президент РФ.читайте такожМедведєв - клоун, вибачте, що кажу про це вголос - глава Мюнхенської конференції Хойсген

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав Медведєва "маленькою людиною з великими комплексами". Він поставив риторичне питання щодо того, а де буде сам Медведєву за 2 роки.

"Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу і самоствердитися – бризнути отрутою в бік України або загрожувати світу. Україна була, є і буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки – питання", - підкреслив радник керівника ОП.

Інші новини:

новини США Радбез РФ Дмитро Медведєв війна Росії та України
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