Медведєв вибухнув істерикою через Крим: загрожує Україні "судним днем" та побоюється удару НАТО

Медведєв пригрозив Україні "судним днем" у разі спроби звільнити окупованого Криму / Колаж УНІАН

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що небажання України і країн НАТО, мовляв, визнати окупований Крим "територією Росії" є загрозою для Росії. Він побоюється ядерного потенціалу блоку безпеки Заходу і, мовляв, "нападу" Києва на Москву. Причому він пригрозив українській державі "судним днем" у разі спроби звільнення Криму.

Як повідомляє Інтерфакс, російський чиновник сказав про те, що небажання України та НАТО визнавати захоплений Крим нібито "російським" є "системною загрозою" для Москви.

"Це пряма і явна загроза, особливо в умовах того, що сталося з Кримом. Крим повернувся до РФ. Якщо будь-яка інша держава, будь то Україна або країни НАТО, вважає, що Крим не є російським, для нас це системна загроза", - стверджує Медведєв.

Побоюється він і ситуації з наявністю ядерного арсеналу у Північноатлантичного альянсу.

"Якщо така держава входить до ворожого для нас блоку, а я недарма згадував цілевказування стратегічних ядерних сил натівських країн, то для нас ця загроза носить постійний характер", - говорить Медведєв.

Також він вибухнув образами на адресу української влади і вважає, що Україна нібито може напасти на РФ.

читайте такожМедведєв - клоун, вибачте, що кажу про це вголос - глава Мюнхенської конференції Хойсген"Якщо на чолі української держави стає черговий божевільний націоналіст або якась слабка опереткова фігура, то в цьому випадку очікуй на конфлікт аж до нападу", - вважає чиновник країни агресора.

Крім того, заступник голови Радбезу РФ пригрозив Україні, мовляв, "судним днем" у разі спроби звільнення Криму від російської окупації.

"Ось хочу у зв'язку з цим сказати, що абсолютно очевидно вони розуміють наслідки таких заяв, а наслідки очевидні, що у разі, якщо щось подібне станеться, для них всіх там одномоментно настане "судний день", дуже швидкий і важкий, сховатися буде дуже складно", - підкреслив Дмитро Медведєв.

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Скандальні заяви Медведєва

Колишній глава РФ Дмитро Медведєв після того як Росія напала на Україну почав публікувати у своєму Telegram-каналі образи на адресу Києва та Заходу.

Наприклад, 15 червня він заявив, що Україна, мовляв, за два роки може припинити існування.

"Хто сказав, що за два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу? Хоча американцям вже все одно - вони настільки вклалися в проект "анти-Росія", що решта для них дрібниця", - їдко сказав російський чиновник.читайте також"Поціновувачі жаб, ліверу і макаронів": Медведєв б'ється в істериці від приїзду лідерів ЄС до Києва

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь назвав Медведєва "маленькою людиною з великими комплексами". Подоляк задався риторичним питанням, де буде сам Медведєв за 2 роки.

"Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якого привернути до себе увагу і самоствердитися – бризнути отрутою в бік України або погрожувати світу. Україна була, є і буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки – питання", - підкреслив радник глави ОП.

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