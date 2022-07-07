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Однією ногою в дурдомі: після спроби суїциду Медведєва відправили до психіатра і заборонили пити - ЗМІ

7 липня 2022, 10:05

Дмитро Медведєв відвідуватиме лікаря чотири рази на тиждень і регулярно питиме прописані йому ліки.

Дмитро Медведєв
Дмитро Медведєв нібито відвідуватиме психіатра / Фото УНІАН

Заступник секретаря Радбезу РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв - нібито намагався вкоротити собі віку, а тепер до нього приставили психіатра і заборонили вживати алкоголь.

Про проблеми в житті Медведєва пише Telegram-канал GeneralSVR, дані якого неодноразово підтверджувалися.

Вже з наступного тижня з Медведєвим почне "працювати" психіатр.

"Попередньо встановлено графік контактів - чотири рази на тиждень, за необхідності графік буде переглянуто. Дмитро Анатолійович буде змушений слідувати рекомендаціям і дотримуватися графіка не лише спілкування з лікарем, але і регулярного прийому прописаних ліків. Сподіваємося, терапія дасть позитивну динаміку, і ми вже скоро побачимо Дмитра Анатолійовича, який мирно сидить на лавочці в парку і спокійно спостерігає процес росту дерев, а політика - це зайве, не його це", - йдеться в повідомленні.

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В кінці червня GeneralSVR повідомив, що Медведєв вирішив покінчити життя самогубством і написав п'ять варіантів передсмертної записки. У цих записках він нібито назвав "спецоперацію в Україні" війною і звинуватив у всьому свого "шефа" - президента Путіна.

"Вчора ввечері (27 червня, - ред.) була відвернена спроба суїциду колишнього президента Росії Дмитра Медведєва. Під час прибирання кабінету Дмитра Медведєва жінка з прислуги випадково звернула увагу на кілька списаних аркушів паперу на столі й на підлозі. Мабуть, її зацікавив зміст. Так, виявивши п'ять варіантів передсмертної записки, написаних великим розмашистим почерком Дмитра Анатолійовича, прислуга одразу повідомила охороні. Дмитра Медведєва охорона знайшла міцно п'яним і з пістолетом у правій руці. Після недовгих умовлянь Медведєв віддав пістолет, який, як з'ясувалося, був заряджений бойовими патронами", - йдеться у повідомленні.

У Медведєва нібито була виявлена ще одна записка - мабуть, шостий і остаточний варіант. Про інцидент доповіли господареві Кремля Путіну.

"Путін розпорядився не давати Медведєву більше спиртного і контролювати кожен крок до особливого рішення. Інциденту вирішено не надавати розголосу", - пише канал.

У своїх записках Медведєв нібито писав про те, що ненавидить війну і не в силах переживати приниження, які на нього звалилися.

"У записках Дмитро Медведєв написав, що не може переносити принижень і душевних переживань, почувається нікчемою, ненавидить війну і тих, хто її розв'язав, і в своїй смерті звинувачує президента Росії Володимира Путіна, Юрія Ковальчука, Миколу Патрушева, Олександра Бортникова та Ігоря Сєчіна. В одному з варіантів записки Медведєв пише, що йому набридло бути лялькою. Практично все написане має сумбурний та емоційний характер і мабуть було написало в стані алкогольного сп'яніння", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, раніше психолог Олена Шершнева проаналізувала біографію Медведєва і помітила в ньому риси маніяка. За словами фахівця, на формування його психіки вплинули дві жінки - мати і дружина.

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новини Росії війна в Україні Дмитро Медведєв суїцид
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