У Польщі запропонували заборонити в'їзд військовим з України: деталі скандалу

Солдати, які брали участь у бойових діях, можуть нібито становити потенційну загрозу, вважає Вітольд Туманович.

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Вітольд Туманович запропонував не пускати українських військових до Польщі / Колаж: Главред, фото: 23 ОМБр, Facebook/witold.tumanowicz

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Польща не повинна допускати в'їзду українських військових, вважає Туманович

Українські солдати можуть нібито становити потенційну загрозу

Польща не повинна допускати в'їзду на свою територію українських військових, які нібито можуть становити небезпеку, заявив польський депутат від партії "Конфедерація" Вітольд Туманович.

За словами польського політика, Варшава не відправлятиме війська в Україну і не повинна допустити приїзду регулярних українських військових до Польщі, пише польське видання Do Rzeczy.

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Він упевнений у тому, що після війни солдати, які брали участь у бойових діях, можуть нібито становити потенційну загрозу.

"Ми знаємо, що відбувається з військовими, які повертаються з фронту. На жаль, вони часто організовують злочинні угруповання. Тому потрібно запобігти їхньому приїзду до Польщі", - наголосив Туманович.

При цьому польський депутат стверджує, що Варшава повинна чітко займати позицію, що захищає її національні інтереси.

Поки що жодна зі сторін війни не досягла своїх цілей і ситуація залишається невизначеною. Туманович зазначає, що за таких умов Польща має зосередитися на захисті безпеки та інтересів.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш, обурився через червоно-чорні прапори УПА на польських БТР Rosomak. При цьому він використав тему "історичної війни" заради порції дешевої популярності.

Раніше в Польщі заявили про готовність збивати російські ракети. Польща збиватиме над своєю територією російські ракети за однієї важливої умови.

Як повідомляв Главред, раніше в Польщі пояснили відмову направляти війська в Україну. У Польщі пообіцяли надати Україні підтримку в іншому вигляді.

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