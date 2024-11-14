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Польща переходить до дій: Дуда налаштований переконати Трампа допомогти Україні

Анна Косик
14 листопада 2024, 12:34
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Президент Польщі не може уявити, що Трамп дозволить Росії знищити Україну.
Дуда, Трамп
Розмова із Трампом буде стосуватися викликів у війні для України і Європи / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Дуда:

  • США надали велику підтримку Україні
  • Україна стане однією з тем розмови з Трампом
  • Трамп прийме мудрі рішення в контексті війни

Президент Польщі Анджей Дуда під час майбутньої зустрічі із новообраним президентом США Дональдом Трампом хоче обговорити питання підтримки України.

Про це він заявив під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Варшаві, передає Reuters. За його словами, Штати довели спроможність активно підтримувати Україну у протидії агресії РФ.

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Це, зокрема, проявляється у великій кількості наданого озброєння, техніки великих коштах та фінансовій допомозі Україні з початку повномасштабного вторгнення.

"Його (Трампа - Главред) обов'язок поважати ці гроші. Я не можу уявити, що президент Дональд Трамп дозволить Росії знищити Україну. Україна, в яку американський платник податків, за гроші якого незабаром відповідатиме президент Дональд Трамп, коли вступить на посаду, вклав такі величезні суми. Це питання поваги до грошей американських платників податків", - зауважив Дуда.

При цьому польський президент готується до діалогу з Трампом щодо подальшої підтримки України та позиції країн-сусідів, що "знаходяться в зоні російської агресії проти України".

"Я буду представляти, звісно, ​​не тільки в контексті самої ситуації в Україні, а й ситуації в нашій частині Європи, нашу точку зору, наших сусідів, те, що у нас відбувається взагалі, а також у цьому контексті американських інтересів", - пояснив політик.

Дуда заявив, що очікує на розмову з Трампом досить спокійно, як і на майбутні політичні рішення президента США, адже вважає, що вони будуть мудрими.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Заяви Дуди в контексті підтримки України

Нагадаємо, польський президент оголошував, що з 1 січня 2025 року Польща розпочне своє головування в Європейському Союзі і одним із головних пріоритетів Варшави стане підтримка євроінтеграції України та політика "відкритих дверей" для нових країн-членів.

Раніше Главред писав, що Дуда засудив представників деяких західних країн, які закликають Україну до територіальних поступок Росії, запропонувавши їм уявити себе на місці Києва.

Напередодні також стало відомо, що Дуда заявив - небезпека ударів Росії по українських атомних електростанціях є реальою. Польща негайно втрутиться у разі таких атак і викличе експертів.

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Хто такий Анджей Дуда

Анджей Себастіян Дуда (нар. 16 травня 1972, Краків, Польська Народна Республіка) — польський юрист, політик і державний діяч, 10-й президент Польщі. Кандидат в президенти від партії "Право та справедливість" в президентських виборах 2015 року. Під час першого туру набрав 5,179,092 голосів (34,76 %). У другому турі голосувань, офіційно отримав 51,55 % голосів, перемігши чинного президента Броніслава Коморовського, який отримав 48.45 % голосів. 4 травня 2015 року обраний президентом Польщі й вступив на цю посаду 6 серпня 2015 року, пише Вікіпедія.

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