'Це реальна загроза': глава генштабу Польщі не виключає нападу Росії

Нападати на країну, яка добре підготовлена ​​до захисту і чиє суспільство дасть відсіч, є величезним ризиком.

https://glavred.net/world/eto-realnaya-ugroza-glava-genshtaba-polshi-ne-isklyuchaet-napadeniya-rossii-10613711.html Посилання скопійоване

В Польщі не виключають нападу Путіна на країну / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео на YouTube

Найголовніше:

Польщі і цивілізованому світі треба мати потужну армію, в разі нападу Кремля

Росія все ще має великі ресурси для ведення війни

Загроза нападу на Польщу цілком реальна. З такою думкою виступив глава генштабу Вєслав Кукула. В інтерв'ю Rzeczpospolita він ще раз підкреслив, що, попри всі загрози, агресор не наважиться напасти на добре підготовлену країну.

Витрати НАТО на оборону / Инфографика: Главред

"Це реальна загроза. Для мене найважливіше питання інше. Чи зможемо ми в довгостроковій перспективі побудувати стійкість системи держави та здатність збройних сил усунути цю загрозу і коли? Чи почнеться війна і коли вона почнеться, в певному сенсі залежить від нас. Нападати на країну, яка добре підготовлена ​​до захисту і чиє суспільство дасть відсіч, є величезним ризиком. Агресія завжди живиться слабкостями", - сказав Кукула.

відео дня

Нещодавно генеральний інспектор бундесверу генерал Карстен Бреєро підкреслив, що Росії потрібен час, щоб створити потенціал для ведення війни з НАТО, до 2029 року.

Кукула зізнався, що таку ж думку поділяє й командування Альянсу.

"Росія має демографічний і сировинний потенціал і, головне, ще робочу оборонну промисловість не тільки для того, щоб вести війну, а й паралельно розвивати свій оборонний потенціал. Припинення конфлікту в Україні значно полегшить розширення її збройних сил і може істотно скоротити термін, зазначений генералом Браєром", - сказав глава генштабу Польщі.

Війна РФ та НАТО - що відомо

Як підкреслював Главред, колишній британський премʼєр Борис Джонсон назвав умову, коли Великій Британії доведеться відправити війська в Україну. Якщо колективна безпека буде підірвана Росією, що посилилася, різні частини Європи опиняться під загрозою.

Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський анонсував, що в Раді ЄС відбудеться серйозна дискусія. За його словами, "кордони не можуть бути змінені силою".

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також попередила, що зі сторони РФ нависає нова загроза. Саме тому, у цей небезпечний період європейські партнери України не мають давати задню, чи просто чекати.

Читайте також:

Збройні сили Республіки Польща Збройні сили Республіки Польща - війська і сили Польщі, мета яких полягає в захисті свободи, демократії, незалежності та територіальної цілісності польської держави. Війська Польщі складаються із сухопутних військ, військово-морських, військово-повітряних сил, спеціальних військ і військ територіальної оборони. Головнокомандувач - президент Анджей Дуда. Загальна чисельність армії Польщі - 193 тисячі осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред