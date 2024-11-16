Відбудуться переговори щодо війни в Україні: у Польщі назвали дату зустрічі

На зустріч запрошено представників України, Німеччини, Франції та інших країн ЄС.

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У Польщі відбудеться важлива зустріч / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Ключові тези:

У Польщі відбудеться зустріч у форматі "Веймарського трикутника+"

Під час зібрання буде розглянуто ряд питань, пов'язаних з війною в Україні

На засідання запросили чимало країн Європейського Союзу

Наступного тижня у Варшаві пройдуть "найважливіші" переговори щодо війни РФ проти України. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає RMF24.

За словами міністра закордонних справ Польщі, зустріч відбудеться у форматі "Веймарського трикутника+".

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"Саме у Варшаві пройдуть найважливіші переговори про війну в Україні. Наступного тижня я проведу зустріч у форматі "Веймарський трикутник +", - повідомив глава МЗС Польщі.

Сікорський уточнив, що окрім глав зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини, очікує на цій зустрічі представників інших європейських країн. Запрошення отримали очільник українського МЗС Андрій Сибіга та нова глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Під час брифінгу глава МЗС Польщі також пригадав телефонну розмову федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца з Володимиром Путіним.

"Дуже добре, що канцлер Німеччини майже одразу повідомив польського прем'єра про цю розмову і - з того, що каже канцлер Німеччини - що він представив там щось, з чим Польща погоджується. А саме, що жодне рішення, яке стосується України, не може бути прийняте без України", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо критики з боку президента України Володимира Зеленського розмови Шольца з Путіним, Сікорський заявив, що не знає про його коментарі з цього приводу. Проте він підкреслив, що події розвиваються швидкими темпами, і тому Варшава обрана місцем для зустрічі.

Переговори щодо війни в Україні - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на видання The Washington Post, країна-агресор Росія посилила боротьбу за контроль над частиною Курської області напередодні можливих переговорів з майбутньою адміністрацією Трампа. Експерти вважають, що Україна розглядає Курськ як потенційний важіль у майбутніх переговорах, проте ця операція значно навантажила українські війська. Видання також додає, що Путін серйозно розглядає можливість переговорів, оскільки вважає, що перемога на його боці.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що умова переговорів нашої держави з країною-агресоркою Росією – це "сильна Україна". Він зазначив, що якщо Україна буде заходити в переговори у слабкій позиції, то це з самого початку буде для нас програшний статус.

Нещодавно посол Москви в ООН у Женеві заявив, що РФ готова до "будь-яких мирних переговорів" щодо війни проти України, якщо їх ініціює новообраний президент США Дональд Трамп.

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Що таке Веймарський трикутник? Веймарський трикутник - це неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, яке виникло 1991 року. У рамках групи відбуваються зустрічі міністрів закордонних справ і глав держав. На самітах нерідко піднімаються питання щодо України. Кілька разів у різний період часу висувалися ініціативи щодо приєднання України до відповідного союзу, і таким чином перетворення "трикутника" на "чотирикутник".

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