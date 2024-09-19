У Польщі хочуть "передати" Крим, але не Україні: дивна пропозиція глави МЗС

Крим має ключове значення в разі обговорення умов миру між Україною і РФ, упевнений Радослав Сікорський.

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Радослав Сікорський видав дивну пропозицію щодо Криму / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Facebook/radeksikorski

Окупований країною-агресором РФ Крим має ключове значення в разі, якщо обговорюватимуться умови миру між Україною і Росією, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Крим символічно важливий для Росії, і особливо для Путіна, але стратегічно важливий для України. Тому я не бачу, як вони зможуть домовитися без демілітаризації Криму", - сказав він під час 20-ї щорічної зустрічі YES у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Водночас глава польського зовнішньополітичного відомства не відкидає, що Крим можуть передати під мандат ООН і там можливе проведення нового референдуму.

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"Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше... І ми могли б відкласти це на 20 років", - зазначив він.

При цьому Сікорський переконаний у тому, що великою помилкою Заходу, зокрема американців, була рекомендація не воювати за Крим у момент його захоплення РФ у 2014 році.

"Якби українці воювали в Криму, нехай навіть символічно, він (Путін - ред.), можливо, не зважився б на Донбас", - додав глава МЗС Польщі.

Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Повернення Криму Україні - останні новини за темою

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Як повідомлялося раніше, президент Туреччини зробив важливу заяву про повернення Криму Україні. Він підкреслив, що кримські татари мають право жити вільним, безпечним і мирним життям на своїй батьківщині.

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