Зеленський дав зрозуміти, що Україна не відмовиться від Криму: заява

Відповідну заяву президент зробив під час відкриття четвертого саміту Кримської платформи у Києві.

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Саміт Кримської платформи проходить сьогодні у Києві / Колаж Главреда. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна боротиметься за повернення Криму — звільнення півострова від Росії. Відповідну заяву глава держави зробив під час відкриття 4-го саміту "Кримської платформи" у Києві, 11 вересня.

Під час своєї вступної промови Зеленський нагадав про злочини комуністичного режиму в Криму — геноцид кримськотатарського народу, зокрема його депортації.

"І ми стоїмо тут, щоб наголосити усьому світу: Крим — це Україна. Крим — це наш дім. І ми маємо іти вперед, доки чужинці не підуть з нашого дому", — підкреслив Зеленський. відео дня

І сьогодні ми бачимо, як російська окупація принесла горе в Крим, додав він.

"Сьогодні наші брати і сестри, кримські татари, українці, активісти сидять у російських тюрмах за те, що говорять правду, за те, що не підкорилися цьому окупанту. Сотні нащадків колись депортованих тепер зазнають гонінь і переслідувань. Але окупанти не можуть нас зламати так само, як не зламали того, кого депортували у 1944 році", — сказав Зеленський.

Він підсумував, що Україна "не просто бореться за повернення Криму" — "ми боремося за відновлення справедливості, за можливість кожного кримчанина повернутися додому, у свій Крим, вільний від Росії і страху".

Що таке Кримська платформа Міжнародна Кримська платформа - це дипломатична ініціатива України, у перспективі - постійний міжнародний консультативно-координаційний механізм для повернення проблеми Криму в міжнародний порядок денний, що дало б змогу сприяти відновленню контролю України над півостровом. Кримську платформу було створено МЗС України спільно з Офісом президента України з ініціативи президента Зеленського, який на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2020 року закликав усі країни приєднатися до цього проєкту.



Установчий саміт Кримської платформи відбувся 23 серпня 2021 року. За його підсумками було ухвалено Спільну декларацію учасників.

Кримська платформа 2024 — головне

Четвертий саміт "Кримської платформи" проходить сьогодні, 11 вересня, у Києві. Захід проводитиметься у гібридному форматі: гості приєднаються до обговорення як в онлайн-форматі, так і офлайн.

Цього ж дня до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. За даними ЗМІ, він повинен, зокрема, оголосити про наміри Америки дозволити ЗСУ бити углиб Росії.

Крім того, на саміті окрім деокупації Криму обговорюватиметься і тема санкцій, як про це раніше повідомила представниця президента України в АРК Таміла Ташева.

Окремо команда першої леді Олени Зеленської готує спеціальний дипломатичний формат Саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня.

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