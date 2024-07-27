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Ердоган просив НАТО застосувати 5-ту статтю проти РФ: чому Альянс не наважився

Андрій Ганчук
27 липня 2024, 09:45
854
НАТО в разі несподіваних конфліктів запускає 4-ту статтю Альянсу, реалізація наступної залежить уже від інших обставин, зазначив Юрій Романюк.
Ердоган, Путін
Ердоган просив НАТО застосувати 5-ту статтю проти РФ, коли Су-24 залетів у турецький повітряний простір / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Північноатлантичний альянс 2015 року вирішив не застосовувати 5-ту статтю про колективну оборону проти агресора Росії, коли російський військовий літак залетів у турецький повітряний простір, оскільки вважав ситуацію інцидентом, а не навмисною військовою агресією. Для запуску п'ятої статті має бути відкрита агресія, як у випадку з нападом на Україну. Про це заявив голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

У своїй колонці на Главреді він розповів, як НАТО відмовило Туреччині в реалізації запиту на запуск п'ятої статті проти Росії, коли російський військовий літак перетнув турецький повітряний простір. Турецький F-16 тоді збив винищувач РФ Су-24.

Чому Ердогану відмовили в 5-й статті НАТО проти РФ

"Наведу і ще один приклад того, коли не була застосована 5-а стаття Альянсу. В листопаді 2015 року Туреччина на своїй території збила російський винищувач Су-24, який залетів до її повітряного простору із Сирії. Ердоган декілька разів попереджав Путіна про неприпустимість таких дій, але російські літаки демонстративно залітали до Туреччини. І тоді турецький F-16 збив російський літак. Загинув екіпаж росіян, а у Москві почали погрожувати Анкарі ледь не війною.

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Туреччина попросила НАТО активувати 5-у статтю проти Росії. Але країни НАТО в межах 4-ї статті провели консультації і сказали Ердогану приблизно наступне: вибач, ми не можемо застосувати 5-у статтю, тому що це не війна. Це лише інцидент. Ти попереджав, а літак все одно залетів – ну, що тепер зробиш", - зазначив експерт.

Коли Альянс запускає 4-ту статтю

За його словами, у разі несподіваних конфліктів НАТО вводить у дію 4-ту статтю і проводить консультації. Для реалізації 5-ї статті має бути усвідомлена військова агресія з боку противника, як у ситуації з нападом Росії на Україну.

"Військові літаки нерідко залітають в повітряний простір інших суверенних країн. Російські літаки систематично перетинають простір європейських держав. Реакція залежатиме від того, якого рівня важкості інцидент і чи можна це трактувати як агресію.

Якщо буде певний несподіваний конфлікт або обставини, до яких ніхто не готувався, то відбудуться консультації. Як було з падінням нібито української ракети у Польщі. Ми хотіли, щоб почалася активація 5-ї статті, але американці відреагували досить мляво і не поспішали цього робити. Падіння уламків ракети зазвичай розцінюється як інцидент, а не агресія, тому в таких випадках застосовується саме 4-а стаття і проводяться консультації. Для запуску 5-ї статті повинні бути беззаперечні докази свідомої агресії, такої, як військовий напад Росії на Україну", - наголосив Юрій Романюк.

Загроза війни Росії проти НАТО - головні новини за темою:

У НАТО застосують 5-ту статтю, якщо Росія і Білорусь нападуть на Сувалкський коридор, вважає Юрій Романюк. На його думку, країни колективного блоку безпеки Заходу вже досягли консенсусу з цього питання.

Росія може застосувати проти однієї з країн Балтії сценарій, який було реалізовано щодо Криму, вважає політолог Валерій Клочок. Утім, чи запустить Альянс 5-ту статтю, складно сказати.

Британія повинна готуватися до можливої війни з Росією, яка може статися протягом 3 років, сказав командувач збройними силами Британії генерал сер Ролі Вокер. Воєначальник вважає, що Путін мститиме західному світу за підтримку України.

Хто такий Юрій Романюк?

Юрій Романюк - голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО".

В якості експерта коментує на Інтернет-ресурсах, радіо і телебаченні питання євроатлантичної інтеграції України, дипломатії і війни Росії проти України.

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