Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з українським главою Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні в четвер, 11 липня. Серед іншого - турецький лідер знову цікавився готовністю Києва піти на переговори з РФ через посередництво Анкари.
Зокрема, Ердоган зазначив, що Туреччина "докладає зусиль для того, щоб війна між Україною та Росією закінчилася "справедливим миром".
У розмові Анкара згадувала і необхідність "оживити" "зернову" ініціативу. До слова, Україна за допомогою країн-партнерів забезпечує роботу "зернового коридору" шляхом ударів по флоту РФ.
Ердоган також заявив, що Туреччина готова до будь-яких ініціатив, включно з посередництвом, щоб створити основу для миру, пише агентство Анадолу.
Переговори з РФ - участь Туреччини
Ердоган не вперше порушує питання "мирного" врегулювання війни, намагаючись посадити Україну і Росію за стіл переговорів.
У березні він, наприклад, заявив, що підтримує територіальну цілісність України, проте вважає неправильним, що Росія не буде представлена в "мирних планах" України.
У липні Туреччина знову почала наполягати, щоб Україна і Росія припинили вогонь. Про свій намір Ердоган заявив російському диктатору Володимиру Путіну в рамках саміту Шанхайської організації співпраці.
Незважаючи на те, що російські чиновники на всіх публічних майданчиках розносять плітки про нібито готовність сісти за стіл переговорів з Україною, Кремль на чолі з Путіним не готовий до жодних компромісів і поступок і має на меті захоплення всієї України.
Хто такий Реджеп Таїп Ердоган?
Реджеп Таїп Ердоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) - турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія.
Прем'єр-міністр Туреччини (2003-2014). Лідер турецької правлячої Партії справедливості та розвитку. У 1994-1998 роках був мером Стамбула. У 2018 році знову був обраний Президентом на дострокових виборах у Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.
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