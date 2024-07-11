Ердоган у Вашингтоні просив Зеленського стати посередником у переговорах із РФ

Обидва лідери зустрілися на полях саміту НАТО у Вашингтоні, 11 липня.

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Ердоган знову просуває переговори з Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з українським главою Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні в четвер, 11 липня. Серед іншого - турецький лідер знову цікавився готовністю Києва піти на переговори з РФ через посередництво Анкари.

Зокрема, Ердоган зазначив, що Туреччина "докладає зусиль для того, щоб війна між Україною та Росією закінчилася "справедливим миром".

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У розмові Анкара згадувала і необхідність "оживити" "зернову" ініціативу. До слова, Україна за допомогою країн-партнерів забезпечує роботу "зернового коридору" шляхом ударів по флоту РФ.

Ердоган також заявив, що Туреччина готова до будь-яких ініціатив, включно з посередництвом, щоб створити основу для миру, пише агентство Анадолу.

Переговори з РФ - участь Туреччини

Ердоган не вперше порушує питання "мирного" врегулювання війни, намагаючись посадити Україну і Росію за стіл переговорів.

У березні він, наприклад, заявив, що підтримує територіальну цілісність України, проте вважає неправильним, що Росія не буде представлена в "мирних планах" України.

У липні Туреччина знову почала наполягати, щоб Україна і Росія припинили вогонь. Про свій намір Ердоган заявив російському диктатору Володимиру Путіну в рамках саміту Шанхайської організації співпраці.

Незважаючи на те, що російські чиновники на всіх публічних майданчиках розносять плітки про нібито готовність сісти за стіл переговорів з Україною, Кремль на чолі з Путіним не готовий до жодних компромісів і поступок і має на меті захоплення всієї України.

Хто такий Реджеп Таїп Ердоган? Реджеп Таїп Ердоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) - турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія. Прем'єр-міністр Туреччини (2003-2014). Лідер турецької правлячої Партії справедливості та розвитку. У 1994-1998 роках був мером Стамбула. У 2018 році знову був обраний Президентом на дострокових виборах у Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

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