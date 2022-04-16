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У німецькому уряді пояснили, чому постачання важкої зброї Україні не залучить ФРН в війну

16 квітня 2022, 11:59

Як каже міністр юстиції Марко Бушманн, він висловив не тільки свою особисту точку зору, але і конкретну точку зору всього уряду ФРН.

Леопард
Німецький танк "Леопард" / Army-news.org

Згідно з нинішніми нормами міжнародного права постачання важкого озброєння від Німеччини Україні не означатимуть вступу ФРН у війну проти Росії. Про це повідомляє портал Süddeutsche Zeitung з посиланням на заяву німецького міністра юстиції Марко бушманна.

"Отже, якщо українці реалізують своє законне право на самооборону, підтримка їх постачанням зброєю не може призвести до того, щоб стати учасником війни", - сказав чиновник.

Причому Бушманн каже, що висловив не тільки свою особисту точку зору, але і точку зору всього уряду ФРН.

Більш того, міністр зазначив, що ФРН стала однією з перших країн у світі, яка систематично шукає і розслідує докази військових злочинів в Україні.

"Ми закликаємо всіх українських біженців звертатися в будь-який відділ поліції, якщо вони є жертвами або свідками військових злочинів", ‒ підсумував він.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що відповідальність за припинення війни в Україні твердо лежить на президенті Росії Володимирі Путіні.

"Це в руках Путіна. Він Той, хто без будь-якої причини почав війну. Тепер він зобов'язаний припинити війну", - сказала Бербок.

За її словами, Путін сам почав війну проти мирного населення.

"Жорстока реальність полягає в тому, що сам Путін вибрав вести війну проти мирного населення і вести війну проти Європейського мирного порядку", - сказала вона.

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Автор: Єгор Бунін
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оружие новини Німеччини російське вторгнення
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