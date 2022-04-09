ФРН досягла межі з постачання Україні зброї із запасів армії - міністр оборони Німеччини

При цьому, за словами Ламбрехт, це аж ніяк не означає, що Німеччина не може зробити для України більше і не поставити більше різного виду озброєнь.
Керівник Міністерства оборони ФРН Крістіні Ламбрехт заявила, що офіційний Берлін досяг межі з постачання Україні зброї із запасів Бундесверу - німецької армії. Про це вона розповіла в інтерв'ю Augsburger Allgemeine.
"Звичайно, ми всі покликані підтримати Україну в її мужній боротьбі. Що стосується поставок зі складів Бундесверу, то я повинна чесно сказати: ми зараз досягли межі. Тому що війська повинні як і раніше бути в змозі гарантувати національну оборону і оборону Альянсу", – сказала вона.
При цьому, за словами Ламбрехт, зокрема, німецька військова промисловість цілком може поставляти зброю безпосередньо.
читайте такожІталія слідом за Німеччиною, Туреччиною і Великобританією готова стати гарантом безпеки України-МЗС
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що відповідальність за припинення війни в Україні твердо лежить на президенті Росії Володимирі Путіні
"Це в руках Путіна. Він Той, хто без будь-якої причини почав війну. Тепер він зобов'язаний припинити війну", - сказала Бербок.
За її словами, Путін сам почав війну проти мирного населення.
"Жорстока реальність полягає в тому, що сам Путін вибрав вести війну проти мирного населення і вести війну проти Європейського мирного порядку", - сказала вона.
Інші новини:
- "На Меркель лежить велика частина провини": Politico назвало "корисних ідіотів" Путіна в Німеччині
- "Німеччина на 100% з Україною": Берлін надасть гарантії безпеки Києву, але тільки після війни
- Якщо Росія зарубає поставки газу в Європу, Німеччина конфіскує "дочки" Газпрому і Роснефти-ЗМІ