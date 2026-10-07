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Наступ РФ захлинувся, Москва відступає на Донбасі - NYT

Олексій Тесля
7 жовтня 2026, 22:59
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У результаті української операції "Вівальді" РФ втратила десятки квадратних кілометрів території.
ЗСУ, Фронт, Війна
Важливі подробиці боїв на сході / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Важливо:

  • Український контрнаступ на півночі Донбасу триває
  • Росія втратила десятки квадратних кілометрів території

Російський диктатор Володимир Путін неодноразово заявляв, що окупанти нібито незабаром встановлять повний контроль над Донбасом. Однак ситуація на полі бою поки що складається інакше.

Як пише The New York Times, український контрнаступ на півночі Донбасу триває вже кілька місяців і, за даними видання, зірвав спроби російських військ оточити міста, які залишаються під контролем України. Західні аналітики вважають, що в результаті української операції "Вівальді" РФ втратила десятки квадратних кілометрів території.

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На півдні Донбасу російські війська продовжують атакувати українські позиції, намагаючись прорвати оборону та створити умови для оточення великих міст. Однак українські сили реорганізували оборону і поки що стримують подальше просування противника.

При цьому темпи наступу РФ у 2026 році помітно знизилися. За даними фінської дослідницької компанії Black Bird Group, вересень став для Росії найгіршим місяцем з червня 2023 року за показником чистого територіального приросту в Україні.

Західні аналітики наводять різні оцінки, проте загалом сходяться на тому, що за цей рік Росія захопила лише трохи більше території, ніж втратила. Це суттєво відрізняється від заяви Міноборони РФ про нібито захоплені понад 5000 квадратних кілометрів.

Сумніви щодо здатності російської армії оточити так звані "фортечні міста" Донбасу, як зазначає видання, лунають навіть серед ультранаціоналістичних російських пропагандистів.

Раніше Путін заявляв, що повний контроль Росії над Донбасом, досягнутий або силою, або за рахунок поступок з боку України, є однією з умов РФ для припинення війни. Україна при цьому не збирається відмовлятися від своїх територій.

На тлі того, що цілі Росії на Донбасі залишаються недосягнутими, Москва посилила повітряні удари по українських містах. Українські чиновники повідомили, що в результаті атак у ніч на 7 жовтня загинули щонайменше 20 осіб. Вони назвали російські бомбардування терористичною кампанією, спрямованою на те, щоб зламати волю країни до опору.

Українські командири заявляють, що Росія продовжує намагатися відновити наступальний імпульс і щодня відправляє сотні військовослужбовців у атаки. Командир Першого корпусу "Азов" підполковник Кирило Дубровський зазначив, що важливу роль у стримуванні російського наступу відіграло впровадження цифрової системи ситуаційної обізнаності та управління боєм "Дельта".

За даними The New York Times, просування російських військ значною мірою залежить від тактики проникнення невеликих груп. Вони намагаються перетнути так звану "кіл-зону", після чого закріплюються за українськими укріпленнями, накопичують сили та готуються до подальших атак.

Однак старший аналітик Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос вважає, що росіяни майже вичерпали можливості цієї тактики через розширення "кілл-зони".

Важливі результати для ЗСУ - що відомо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати операції "Вівальді", заявивши, що українським силам вдалося повернути під контроль від 125 до 140 квадратних кілометрів території.

"Вівальді" - дуже успішна операція. Вона ще не завершена. Станом на сьогодні деокуповано приблизно 125–140 квадратних кілометрів", - сказав він.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що, за даними ISW, українські війська просунулися на північ від Корчаківки в Сумській області, тоді як підрозділи країни-агресора Росії за дві доби боїв не змогли досягти підтверджених успіхів на жодному з ключових напрямків.

Нагадаємо, у DeepState заявляли, що на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу селища Шевченко Добропільської міської громади Покровського району.

Як повідомлялося, Роберт (Мадьяр) Бровді переконаний, що в жовтні-грудні країна-агресор Росія планує мобілізувати 300 000 осіб і відправити їх на фронт, щоб окупувати решту території Донбасу.

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Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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