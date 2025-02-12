"У Москві та Пекіні аплодують стоячи": Тука про "безголовий наскок" Трампа

Реалізація багатьох заяв Дональда Трампа матиме виключно негативні наслідки, вважає Георгій Тука.

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Деякі заяви Трампа викликають глибоке занепокоєння

Реалізація багатьох ідей Трампа матиме негативні наслідки

Більшість заяв, якими фонтанує Дональд Трамп, викликає глибоке занепокоєння, оскільки вони мають провокаційний характер, заявив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука.

"Реалізація цих заяв матиме винятково негативні наслідки, причому не тільки для відносин України і США", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Експерт розкритикував "безголовий кавалерійський наскок" на агентство USAID: "Дії Трампа щодо USAID у мене асоціюються з ганебною втечею США з Афганістану. Ба більше, те, що планується зробити з USAID, - це Афганістан, помножений на 10".

За його словами, таким діям щодо USAID "у Москві та Пекіні аплодують стоячи і вже готуються зайти на місце, що звільнилося".

"Мене обурюють і наші дурні, які радіють тому, що "грантоїдів" позбавили грантів. Можна по-різному ставитися до журналістів, яких називають "грантоїдами" (особисто я взагалі не вживаю такого терміна), але скоротилося фінансування саме проукраїнських ЗМІ. При цьому - можете навіть не сумніватися - вже з наступного тижня зросте фінансування Росією "п'ятої колони" в Україні", - додав Тука.

Дивіться відео - чат із Георгієм Тукою:

Раніше Тука розніс пропозиції команди Трампа щодо України. Нова вашингтонська адміністрація може підтримувати певні контакти як з Києвом, так і з Москвою, не виключає Георгій Тука.

Нагадаємо, раніше Тука прокоментував план Трампа щодо завершення війни. Не виключена реалізація менш сприятливого для України сценарію, каже Георгій Тука.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

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Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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