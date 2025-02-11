'Абсолютно нереалістично': Тука розніс пропозиції команди Трампа щодо України

Нова вашингтонська адміністрація може підтримувати певні контакти як із Києвом, так і з Москвою, не виключає Георгій Тука.

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Георгій Тука прокоментував кроки щодо припинення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 241 ОБр ТРО

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Жодних реальних кроків щодо врегулювання поки що не було

Вашингтон може підтримувати контакти як із Києвом, так і з Москвою

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука прокоментував перші кроки команди Дональда Трампа в напрямку припинення війни в Україні.

"Жодних реальних кроків поки що не було", - наголосив він під час чату в Главреді.

Водночас він не виключає, що нова вашингтонська адміністрація може підтримувати певні неформальні контакти як із Києвом, так і з Москвою.

"Якщо ж говорити про заяви, які лунали з боку генерала Келлога, спецпредставника президента США з питань України та Росії, то остання гучна з них стосувалася необхідності проведення виборів в Україні до кінця 2025 року. На мою думку, це абсолютно нереалістично. Такі заяви свідчать про те, що ці люди некомпетентні в тих питаннях, якими їм доведеться займатися в найближчому майбутньому", - додав Тука.

Дивіться відео - чат із Георгієм Тукою:

Переговори про припинення війни - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Путін дав сигнал, що не погодиться на мирні переговори. Диктатор дав сигнал російському суспільству, що війна триватиме і що РФ не планує найближчим часом брати участь у мирних переговорах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли можуть бути переговори делегації України з командою Трампа. Основні переговори української делегації з новою командою Трампа очікуються тоді, коли буде "Український тиждень" у Вашингтоні.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

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Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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