'Абсолютно нереалістично': Тука розніс пропозиції команди Трампа щодо України

Важливо:
- Жодних реальних кроків щодо врегулювання поки що не було
- Вашингтон може підтримувати контакти як із Києвом, так і з Москвою
Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука прокоментував перші кроки команди Дональда Трампа в напрямку припинення війни в Україні.
"Жодних реальних кроків поки що не було", - наголосив він під час чату в Главреді.
Водночас він не виключає, що нова вашингтонська адміністрація може підтримувати певні неформальні контакти як із Києвом, так і з Москвою.
"Якщо ж говорити про заяви, які лунали з боку генерала Келлога, спецпредставника президента США з питань України та Росії, то остання гучна з них стосувалася необхідності проведення виборів в Україні до кінця 2025 року. На мою думку, це абсолютно нереалістично. Такі заяви свідчать про те, що ці люди некомпетентні в тих питаннях, якими їм доведеться займатися в найближчому майбутньому", - додав Тука.
Дивіться відео - чат із Георгієм Тукою:
Переговори про припинення війни - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що Путін дав сигнал, що не погодиться на мирні переговори. Диктатор дав сигнал російському суспільству, що війна триватиме і що РФ не планує найближчим часом брати участь у мирних переговорах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли можуть бути переговори делегації України з командою Трампа. Основні переговори української делегації з новою командою Трампа очікуються тоді, коли буде "Український тиждень" у Вашингтоні.
Як раніше повідомляв Главред, Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.
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Хто такий Георгій Тука
Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.
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