У Мінську підтвердили підготовку України до відбиття вторгнення з Білорусі

В Україні реально оцінюють ймовірність агресії з території Білорусі.
Україна проводить комплекс оборонних заходів, спрямованих на протидію ймовірному вторгненню з території Білорусі.
Зокрема, мінуються ймовірні шляхи атаки агресора з Білорусі, підірвані мости в прикордонних районах, для блокування пересування ворожої техніки. Про це заявив глава Держприкордонкомітету Білорусі Анатолій Лаппо, повідомляє Інтерфакс.
"Аж до того, що ставлять протитанкові міни в три ряди на дорогах", - зазначив Лаппо.
"Виходять на кордон не прикордонники - територіальна оборона", - скиглить пособник Лукашенка.
"Відчуваємо ми на собі тиск, ціляться в наших прикордонників, іноді стріляють в повітря, ведеться постійна повітряна розвідка", - поскаржився Лаппо.
Раніше Олександр Лукашенко говорив, що Мінськ підтримує Москву у війні проти України. За його словами, Білоруська Республіка нібито вірить в "демілітаризацію" Києва і побоюється нібито розміщення НАТО ядерної зброї на території Української держави.
Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк відповів на слова Лукашенка, який сказав, що у Києві нібито є "конфлікт між Зеленським і військовими". Чиновник підкреслив, що Лукашенко цілеспрямовано бреше з метою дестабілізації ситуації в Україні.
Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що Лукашенко намагається попросити у Путіна ядерну зброю. Для того, щоб на території країни, мовляв, не було впливу Заходу. Однак сам Путін навряд чи піде на такий крок.
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