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У Білорусі заявили про готовність розгорнути війська

6 жовтня 2022, 22:46

Білорусі націлена на "протистояння сучасним військовим загрозам".

Білорусь, техніка
Білорусь / depositphotos.com, t.me/modmilby

Білорусь готова розгорнути регіональне угруповання військ для захисту союзної держави нібито на тлі погроз з боку сусідніх країн.

"Не можна виключити появи реальної загрози розпалювання в Білорусі внутрішнього конфлікту з подальшим зовнішнім втручанням в його вирішення з боку Заходу, з території Польщі, Литви, Латвії та України", - заявив Міністра оборони Білорусі Віктор Хренін, передає Белта.

За його словами, в таких умовах політика Білорусі націлена на "протистояння сучасним військовим загрозам". Для цього було вжито низку заходів.

"Прийняті необхідні рішення і для забезпечення колективної безпеки. Регіональне угруповання військ і сил Білорусі та Росії готове до розгортання і виконання завдань з збройного захисту союзної держави. Органами військового управління всіх рівнів на системній основі проводиться всебічний аналіз ситуації, що складається на наших кордонах. Також виробляються варіанти адекватного реагування на її зміни", - додав Хренін.

Раніше в білоруській опозиції заявили, нібито самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко збирається вступити у війну проти України на боці Росії. Він нібито планує кинути в бій 100 тисяч мобілізованих білоруських солдатів.

Нагадаємо, на початку вересня у Білорусі був помічений ешелон військової техніки, який рухався до українського кордону. Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, наша розвідка говорить, що вони накопичують біля кордону танки, бронемашини і артилерію, системи ППО.

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війна в Україні Білорусь Олександр Лукашенко
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