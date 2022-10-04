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Лукашенко визнав, що Білорусь воює проти України

4 жовтня 2022, 13:34

За його словами, він не хоче "допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі".

Олександр Лукашенко
Лукашенко визнав, що Білорусь воює проти України / скріншот

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що країна бере участь у так званій "спецоперації".

"Що стосується нашої участі в спеціальній військовій операції в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не ховаємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо свої зобов'язання", - цитує білоруського диктатора БЕЛТА.

За його словами, він не хоче "допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі".

"По-друге, не допустити нанесення удару по Білорусі під прикриттям спеціальної військової операції з боку Польщі, Литви та Латвії. Як я говорив, в спину росіянам стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь", - додав Лукашенко.

Також він зізнався, що допомагає окупантам відновлюватися після штурму українських позицій.

"Так, ми лікуємо. Лікували людей, якщо потрібно. Так, ми годуємо людей. І не тільки росіян. Ми більше годуємо тих біженців, бідних, бідних людей, які по 400-500 осіб на добу прибувають до нас з України. Ну як їх не нагодувати, як їх не лікувати?! Ось така наша участь у цій військовій операції. Іншого немає і не буде", - заявив Лукашенко.

Раніше в білоруській опозиції заявили, нібито самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко збирається вступити у війну проти України на боці Росії. Він нібито планує кинути в бій 100 тисяч мобілізованих білоруських солдатів.

Нагадаємо, на початку вересня у Білорусі був помічений ешелон військової техніки, який рухався до українського кордону. Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, наша розвідка говорить, що вони накопичують біля кордону танки, бронемашини і артилерію, системи ППО.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Олександр Лукашенко
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