Путін змушує Лукашенка відкрито напасти на Україну, біля кордонів вже 6 батальйонів Білорусі - ГУР

Лукашенко не хоче підключатися до прямої війни Росії проти України - ГУР / Reuters

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін постійно намагається умовити керівника Білорусі Олександра Лукашенка напряму вступити у війну проти України. Білоруська республіка вже зосередила 6 батальйонів біля українських кордонів. Лукашенко готовий надавати всіляке сприяння Путіну, але спробує все-таки утриматися від прямого вступу у війну. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Як повідомляє пресслужба ГУР, Путін постійно веде перемовини з Лукашенком і ставить перед собою завдання підключення Білорусі до відкритої війни з Україною.

"Ми бачимо заходи, що проводяться Росією для того, щоб змусити керівництво Білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна (Володимир Путін, президент Росії, - ред.) І Олександра Лукашенка, де обговорюється це питання і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення", - зазначив Скібіцький.

Також він додав, що Білорусь сконцентрувала біля кордонів з Україною 6 батальйонів командування Сил спеціальних операцій. Лукашенко готовий сприяти Кремлю, але не допустить, щоб війська РБ вступили в пряму війну.

"Лукашенко готовий віддати все, що у нього є, нехай це використовує Росія, але щоб сили Білорусі безпосередньо не вступали у війну проти нашої країни", - підкреслив Вадим Скібіцький.

Лукашенко підтримує Росію у війні проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявляв, що Мінськ підтримує Росію у війні проти України. Мовляв, РБ вірить у нібито "демілітаризацію" Києва і побоюється нібито розміщення НАТО ядерної зброї в Україні.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на заяву Лукашенка, який говорив про, мовляв, "конфлікт між Зеленським і українськими військовими". Подоляк підкреслив, що Лукашенко бреше, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.

Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що Лукашенко намагається попросити у Путіна ядерну зброю.

Нібито для того, щоб на території країни не було впливу Заходу. Однак Путін навряд чи піде на такий крок

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