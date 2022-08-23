У Міноборони України різко висміяли "самозагоряння" боєприпасів у Росії

Міноборони висміяли позицію РФ щодо вибухів боєприпасів / Фото: Міністерство оборони України

В українському Міноборони різко висміяли офіційну причину вибухів боєприпасів, які відбувалися в другій половині дня 23 серпня в Бєлгородській області Росії.

"Чергова детонація боєприпасів "через спеку" в Бєлгородській області в Росії. Через кілька місяців ми дізнаємося, чи можуть російські боєприпаси вибухати від холоду", - зазначили в Twitter Міноборони.

В українському оборонному відомстві також припустили, що незабаром в РФ назвуть п'ять основних причин раптових вибухів боєприпасів на військових об'єктах: зима, весна, літо, осінь і паління.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

Також потужні вибухи звучали в Бєлгородській області РФ - там горіли боєприпаси. В одному з населених пунктів заявили, що необхідно евакуюватися.

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