"Ганебне захоплення": Зеленський розповів про деградацію Росії після анексії Криму

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Деградація Російської Федерації почалася ще з захоплення нею півострова Крим.

Як заявив президент Володимир Зеленський під час відкриття другого саміту Кримської платформи, продовжилася ж вона масованим терором, який здійснює країна-агресор з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Деградація Росії почалася із захоплення Криму, з терору проти кримськотатарського народу, корінного народу Криму, з репресій за релігійною ознакою, які стали чи не наймасштабнішими релігійними гоніннями в Європі в 21 столітті проти Кримської мусульманської громади. Були вигнання всіх людей, хто говорив, що Крим це Україна, хто не боявся захищати українську культуру, свободу в Криму і вбивства і катування ми все це бачили", - зазначив Зеленський.

Глава держави зазначив, що все це окупанти робили і продовжують робити в Криму з перших тижнів після його ганебного захоплення.

"Масований терор після 24 лютого став логічним завершенням цієї деградації держави, яку ще не так давно запрошували за стіл з Великою сімкою і тепер змагається за першість з найбільш жорстокими режимами минулого, відповідальні за геноцид, загарбницькі дії і депортації", - підсумував президент.

Крим - це Україна

Крим був, є і залишається частиною України і після того, як Україна поверне його під свій контроль, стане частиною Європейського Союзу, додав президент.

"Відновлення Україною контролю над Кримом стане історичним антивоєнним кроком у Європі. І це поверне безпеку і дасть справедливість, реінтегрує Крим в сучасний світ і це дозволить кожному з учасників Кримської платформи сказати своїм дітям, близьким, рідним, що вони можуть пишатися нами саме як миротворцями", - сказав він.

Президент підкреслив, що для України Крим - це не просто якась територія, не "фішка" в геополітичній грі як для країни терориста.

"Для України Крим - це частина нашого народу, нашого суспільства, спільнота людей, яким ми гарантуємо свободу і повернемо сучасність. Крим був і є Україною і після деокупації разом з нашою державою стане частиною Євросоюзу я в цьому впевнений", - говорить Зеленський.

Він додав, що тільки Україна здатна пов'язати Сімферополь з Берліном, а Ялту - з Неаполем.

"Тільки Україну хвилює справжня безпека Криму", - запевнив глава держави.

Ситуація в Криму

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що Україна може застосовувати зброю Заходу по військових об'єктах РФ в окупованому Криму. США не проти таких дій Києва. Між Штатами і Україною існує домовленість про незастосування таких озброєнь по території Росії. На окуповані українські землі вона, безумовно, не поширюється.

Видання Politico опублікувало коментар представника Білого дому, який заявив, що Вашингтон визнає право України завдавати ударів по військових об'єктах в окупованому Криму західною зброєю. У Байдена назвали півострів суверенною територією України.

18 серпня у Криму знову пролунали вибухи. Жителі Керчі публікували відео, ймовірно, прольотів ракет. Пізніше повідомлялося, що сталися вибухи і на аеродромі Бельбек в Севастополі.

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