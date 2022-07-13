Росіяни у Білгородській області РФ почали бити вікна і плитку в будинках - у всьому звинувачують ЗСУ

Росіяни у Білгородській області РФ люди почали самі бити вікна і плитку в будинках / скріншот

Жителі Бєлгородської області придумали, як отримати вигоду з пропагандистських легенд про "обстріли з боку ЗСУ".

Люди почали самі бити вікна і плитку в будинках, щоб отримати грошову компенсацію. Таким чином вони сподіваються встановити пластикові вікна в своїх квартирах, розповів губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Спочатку місцева влада публікувала фотографії з розбитими вікнами, при розповідаючи при цьому про"наслідки обстрілу з боку України". Також губернатор обіцяв компенсацію всім "постраждалим".

Після цього Гладков поскаржився, що жителі Бєлгородської області спеціально розбивають вікна і кахельну плитку в своїх будинках, щоб отримати компенсацію.

читайте також"Джонсон стоїть за обстрілами Бєлгорода": в РНБО озвучили ТОП - 3 фейки Кремля"На жаль, хтось починає сприймати ситуацію як можливість зробити за рахунок інших джерел ремонт, поміняти вікна на пластикові", - розповів Гладков.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що обстріли прикордонних з Україною областей РФ, в яких звинувачують ЗСУ, справа рук самих росіян.

Він зазначив, що жителі Курської і Бєлгородської областей могли піти на такий крок через невдоволення життя в РФ.

Читайте також: