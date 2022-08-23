Якщо Росія посилить обстріли України 23 та 24 серпня, Київ дасть потужну відповідь – Зеленський

Битимуть нас, отримуватимуть потужну відповідь - Зеленський / Колаж Офіс президента, УНІАН

Країна-агресор Росія може посилити обстріли міст України 23 та 24 серпня. Якщо Москва піде на ескалацію, Київ готовий до потужного удару у відповідь. Ймовірно, російські війська спробують вдарити по об'єктах інфраструктури та держустановах. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час спільного з президентом Польщі Анджеєм Дудою брифінгу він сказав про те, що є інформація, згідно з якою Росія може посилити обстріли України в дні державних свят - 23 та 24 серпня. Не виключається загроза ударів окупантів по об'єктах інфраструктури або державних установах.

За словами Зеленського, якщо Москва піде на ескалацію, Київ дасть потужну відповідь на такі дії.

"Росія може збільшити кількість обстрілів на 23-24 серпня. Ця вся інформація, яка є. Що робитиме Україна, якщо битимуть по Києву? Те ж саме, що і наразі. Тому що для мене, як для президента, і як для кожного українця, Київ, Чернігів, Донбас, Харків, Запоріжжя - це все однаково, там скрізь живуть наші українці. І відповідь такою ж буде, як і в цих містах: битимуть нас, отримуватимуть потужну відповідь", - заявив Зеленський.

Загроза посилення обстрілів України з боку Росії

Президент Володимир Зеленський 20 серпня зробив заяву про те, що Росія цього тижня може піти на особливо жорсткі атаки і провокації проти української держави. Гарант закликав українців зберігати спокій і не піддаватися на тиск ворога.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключив посилення Москвою обстрілів міст України в День Незалежності 24 серпня. Можливі удари, в тому числі, і по Києву.

У Підмосков'ї в ніч з 20 на 21 серпня стався вибух автомобіля, в якому перебувала Дарина Дугіна - дочка Олександра Дугіна, ідеолога "русского міра", одного з головних пропагандистів Росії. Вона загинула.

У Росії звинувачують у її вбивстві Україну. Радник глави ОП Михайло Подоляк спростував причетність української держави до загибелі Дугіної.

Російські пропагандисти на чолі з керівником RT Маргаритою Симоньян закликали РФ вдарити по "центрах ухвалення рішень" в Києві.

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