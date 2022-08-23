У Білгородській області "самозагорілися" боєприпаси окупантів: там оголосили евакуацію

У Білгородській області вибухають боєприпаси окупантів / Фото УНІАН

У Білгородській області РФ вибухають боєприпаси. В одному з населених пунктів заявили, що необхідно евакуюватися. Про це сказав губернатор регіону В'ячеслав Гладков, повідомляє російський ТАСС.

При цьому там зазначили, що боєприпаси нібито "самозагорілися".

"Самозаймання боєприпасів сталося в Білгородській області, жителі села Тимоново евакуйовані", - сказав Гладков.

Він намагається переконати, що боєприпаси нібито почали вибухати через "спекотну погоду".

Вибухи в Криму

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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