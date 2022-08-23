"На карті свобода всього світу": Макрон закликав не проявляти слабкість і не йти на поступки Росії

На карту поставлена свобода всього світу, не можна йти на поступки Москві - Макрон / Колаж Reuters, УНІАН

Росія розв'язала війну не тільки проти України, а й головних принципів міжнародного права. Проти суверенітету і територіальної цілісності, які є фундаментом і гарантією миру для держав. Москва ще 30 років тому зробила свій вибір, але наразі вирішила змінити принципи. Не можна проявляти слабкість і йти на поступки російській державі, оскільки на карту поставлена свобода всього світу. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Під час саміту Кримської платформи у вівторок, 23 серпня, він сказав про те, що Росія війною проти України протистоїть головним принципам міжнародного права, серед яких суверенітет і територіальна цілісність. Дотримання таких правил - гарантія безпеки для держав.

Французький глава держави нагадав, що Москва ще тридцять років тому зробила свій вибір, але відступила від принципів. Подібний крок Європа вважає слабкістю.

"Росія зробила свій вибір всупереч своїм зобов'язанням, які вона підписала ще 30 років тому. Росія зробила вибір залишити ці принципи, відійти від них. І ми вважаємо це слабкістю", - зазначив Макрон.

Також він додав, що не можна проявляти слабкість щодо РФ, а також йти з Кремлем на компроміси.

"На карту поставлені свобода всіх нас і мир у всіх частинах земної кулі", - підкреслив Еммануель Макрон.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Київ може піти на перемовини з Москвою щодо завершенню війни. Однак умова української сторони залишається незмінною - Росія повинна вивести свої війська з території України.

Представник Росії в ООН Геннадій Гатілов сказав, що Москва, мовляв, не має наміру організовувати перемовини глави Кремля Путіна і президента України Зеленського. Російське керівництво погрожує тривалою війною.

Президент Зеленський 23 серпня зробив заяву про те, що Росія може посилити обстріли міст України в дні українських державних свят. За його словами, за такого сценарію на окупантів чекає удар у відповідь.

Дивіться онлайн саміт Кримської платформи

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