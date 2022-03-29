Військові бази, навчання та відкриті двері в ЄС: Україна назвала умову для нейтралітету

Якщо остаточні домовленості будуть досягнуті на високому рівні, буде готуватися багатостороння конференція з вищими посадовими особами.
Член української делегації в переговорах з РФ Олександр Чалий назвав умову для нейтралітету України.
Після переговорів у Стамбулі він заявив, що Україна готова до нейтралітету, якщо мирний договір буде узгоджений.
"Якщо нам вдасться закріпити ключові положення, то Україна буде в позиції фактично зафіксувати свій сьогоднішній статус позаблокової і без ядерної держави у формі постійного нейтралітету, що історично ще зафіксовані наші декларації по суверенітет, яка була прийнята 16 липня 1990 року", - заявив він.
Що передбачає нейтралітет України
- Відмова розміщувати іноземні військові бази та військові контингенти.
- Відмова вступати у військово-політичні союзи.
- Військові навчання на території України зможуть проводитися тільки за згодою країн-гарантів.
- Для України відкриті двері в ЄС і країни-гаранти повинні будуть це підтримувати і зобов'язуються цьому не заважати.
Чалий також заявив, що якщо остаточні домовленості будуть досягнуті на високому рівні, буде готуватися багатостороння конференція з вищими посадовими особами країн-гарантів, на якій буде підписаний цей договір.
"Імплементація цього Договору буде йти наступним чином: референдум, де громадяни висловлять думку, і після цього вже ратифікація парламентами країн-гарантів і парламентом України. Ми повинні отримати підтримку суспільства, щоб цей договір був консолідуючим для нас", - сказав він.
Члени української делегації зазначили, що договір про гарантії безпеки – це можливість дипломатичними засобами відновити територіальну цілісність і безпеку України.
"У разі гарантії цих пунктів, ми не будемо розміщувати на нашій території іноземні військові бази, іноземні військові контингенти і не будемо вступати у військово-політичні союзи. Проведення військових навчань на території України матиме місце при отриманні згоди країн-гарантів", - повідомили члени делегації України.
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Переговори України та Росії в Стамбулі
Про новий раунд переговорів у Туреччині стало відомо напередодні.
За словами учасника української делегації Давида Арахамії, початок переговорів "змістився в часі через логістичні проблеми".
Переговори в Стамбулі почалися приблизно о 10:30 за київським часом і тривали більше 3 годин.
На проміжному брифінгу учасник української делегації, радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв про інтенсивні консультації з кількох важливих питань. Зокрема, делегації обговорювали договір про міжнародні гарантії безпеки для України.
"Тільки з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні", - заявляв Подоляк.
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