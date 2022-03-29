УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Військові бази, навчання та відкриті двері в ЄС: Україна назвала умову для нейтралітету

29 березня 2022, 15:29

Якщо остаточні домовленості будуть досягнуті на високому рівні, буде готуватися багатостороння конференція з вищими посадовими особами.

Переговори Україн і РФ
Переговори Україн і РФ / Reuters

Член української делегації в переговорах з РФ Олександр Чалий назвав умову для нейтралітету України.

Після переговорів у Стамбулі він заявив, що Україна готова до нейтралітету, якщо мирний договір буде узгоджений.

"Якщо нам вдасться закріпити ключові положення, то Україна буде в позиції фактично зафіксувати свій сьогоднішній статус позаблокової і без ядерної держави у формі постійного нейтралітету, що історично ще зафіксовані наші декларації по суверенітет, яка була прийнята 16 липня 1990 року", - заявив він.

Що передбачає нейтралітет України

  1. Відмова розміщувати іноземні військові бази та військові контингенти.
  2. Відмова вступати у військово-політичні союзи.
  3. Військові навчання на території України зможуть проводитися тільки за згодою країн-гарантів.
  4. Для України відкриті двері в ЄС і країни-гаранти повинні будуть це підтримувати і зобов'язуються цьому не заважати.

Чалий також заявив, що якщо остаточні домовленості будуть досягнуті на високому рівні, буде готуватися багатостороння конференція з вищими посадовими особами країн-гарантів, на якій буде підписаний цей договір.

"Імплементація цього Договору буде йти наступним чином: референдум, де громадяни висловлять думку, і після цього вже ратифікація парламентами країн-гарантів і парламентом України. Ми повинні отримати підтримку суспільства, щоб цей договір був консолідуючим для нас", - сказав він.

Члени української делегації зазначили, що договір про гарантії безпеки – це можливість дипломатичними засобами відновити територіальну цілісність і безпеку України.

"У разі гарантії цих пунктів, ми не будемо розміщувати на нашій території іноземні військові бази, іноземні військові контингенти і не будемо вступати у військово-політичні союзи. Проведення військових навчань на території України матиме місце при отриманні згоди країн-гарантів", - повідомили члени делегації України.

читайте такожГарантії безпеки, референдум і повернення Донбасу: підсумки переговорів України і Росії

Переговори України та Росії в Стамбулі

Про новий раунд переговорів у Туреччині стало відомо напередодні.

За словами учасника української делегації Давида Арахамії, початок переговорів "змістився в часі через логістичні проблеми".

Переговори в Стамбулі почалися приблизно о 10:30 за київським часом і тривали більше 3 годин.

На проміжному брифінгу учасник української делегації, радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв про інтенсивні консультації з кількох важливих питань. Зокрема, делегації обговорювали договір про міжнародні гарантії безпеки для України.

"Тільки з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні", - заявляв Подоляк.

Читайте також:

viber
війна в Україні нейтралітет Олександр Чалий війна Росії та України
Реклама
Популярне
Бойовики "ДНР" кинули пораненою: в полон потрапила жорстока снайперка "Багіра"Бойовики "ДНР" кинули пораненою: в полон потрапила жорстока снайперка "Багіра" Рекордний залп за всю історію війни: окупанти випустили по Львову 80 ракет - АрестовичРекордний залп за всю історію війни: окупанти випустили по Львову 80 ракет - Арестович Західний генерал назвав новий напрямок головного удару РФ в УкраїніЗахідний генерал назвав новий напрямок головного удару РФ в Україні Гороскоп для Києва: астролог назвала точну дату затишшя в столиціГороскоп для Києва: астролог назвала точну дату затишшя в столиці "Прекрасні новини": у Мелітополі 70 окупантів відмовилися воювати проти України"Прекрасні новини": у Мелітополі 70 окупантів відмовилися воювати проти України

Останні новини

16:52

Референдум з приводу змін до Конституції та умов миру з агресорами з РФ: Арахамія назвав умови

16:42

Прикмети на 30 березня: що не можна робити в день Теплого Олексія і як не потрапити в бідуВідео

16:32

Окупанти масово відмовляються воювати, у РФ проблеми з ротацією батальйонів, - ГенштабВідео

16:32

Україна їде на Євробачення-2022: під яким номером виступить Kalush Orchestra і коли дивитисяВідео

16:25

"Ми знищимо ваших усіх дітей!": у Росії полковник влаштував моторошний дебош у рестораніВідео

Реклама
16:25

Колективна травма, або Чому росіяни досі не штурмують палац ПутінаПогляд

15:31

В Міноборони Росії офіційно заявили, що відходять від Києва і ЧерніговаВідео

15:29

Військові бази, навчання та відкриті двері в ЄС: Україна назвала умову для нейтралітетуВідео

15:15

Астролог назвала дві небезпечні дати завершення війни з РФ: гороскоп для України на 2022 рікВідео

15:13

Чому Росія досі боїться Бандеру, а вірні пси Путіна завзято шукають йогоПогляд

15:00

Розстріляли прямо в залі: окупанти вбили відомого дитячого тренера з боксу

14:49

"Це антисептик, а не горілка": Арахамія вчасно зупинив радника Путіна на зустрічі в СтамбуліВідео

14:41

Гарантії безпеки, референдум і повернення Донбасу: підсумки переговорів України і РосіїВідео

14:32

"Окупанти свідомо знищують все живе": Зеленський назвав мету РФ в УкраїніВідео

14:17

"Ніяка це не спецоперація": російський солдат "прозрів" у полоні і готовий воювати за УкраїнуВідео

14:09

Частина військ окупантів виходить з Київщини і Чернігівщини – ГенштабВідео

13:49

Роман Цимбалюк. Путін відмовився від захоплення Києва?Відеоблоги

13:44

Ракета пройшла наскрізь: обстріл будівлі Миколаївської ОГА потрапив на відео, багато жертвВідео

13:37

Депутат Держдуми РФ запропонував завдати ядерного удару по Азербайджану

13:29

ЗСУ ліквідували під Харковом полковника РФ – командира 200-ї бригади

Реклама
13:25

Вісім окупантів та начальник штабу епічно "самоліквідувалися" під Черніговом

13:03

Перелом уже близько: український генерал назвав ймовірну дату закінчення війниВідео

13:02

Чат із волонтером і блогером Юрієм Касьяновим

12:59

Переговори України і Росії в Стамбулі: перші подробиціВідео

12:55

Летіли з Білорусі: окупанти випустили по Львову найпотужніші ракетиВідео

12:53

Шустер назвав причину, по якій Путін захоче закінчити війну до Великодня

12:49

Карпатська мольфарка розповіла, що чекає Росію після поразки у війні проти України

12:42

Ізраїль і Туреччина готують удар по позиціях РФ у Європі: ЗМІ дізналися про плани щодо газопроводу

12:37

Російський комісар родом з Київщини відправляє солдатів в Україну: в Яготині досі живе його мати

12:27

Патова ситуація: чому в нових переговорах України і Росії рано очікувати проривуПогляд

12:26

"Неякісні війська": експерт пояснив, скільки ще додаткових сил може "нашкрябати" ПутінВідео

12:24

Неймовірно смачні пиріжки з лаваша з яйцем і зеленню: готувати всього 10 хвилинВідео

11:47

В Кремлі шкодують про розв’язану війну і хотіли б "відмотати" все назад – російський опозиціонерВідео

11:42

Нові трофеї для армії України: у Харківській області відкопали танки окупантів РФ

11:34

В Ірпені окупанти по-звірячому вбили батьків диригента Львівської опери

11:07

Вимоги України, позиція РФ і виступ Ердогана: у Стамбулі йде зустріч Києва та Москви

10:40

Окупанти влучили в Миколаївську ОДА, під завалами лишаються 11 людейВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 30 березня 2022: Стрільцям - зміни на краще, Козерогам - суперники

10:29

ЗСУ успішно контратакують, проте загроза Києву зберігається – Міноборони БританіїВідео

10:19

Зеленський зробив те, на що ніколи не наважиться Путін: як український президент обскакав російськогоПогляд

Реклама
10:17

Ракета окупантів вдарила по будинку колишнього українського прем'єра

10:03

"Ти захопити нас, собака, і не мрій": у Лісапетному батальйоні пообіцяли перегризти глотку ПутінуВідео

09:45

Українці знищили корабель" Саратов " у Бердянську зброєю, що не призначена для боїв на морі - СБУ

09:31

Коли Росія напала, ФРН відмовила Україні в зброї і щодо SWIFT: Берлін був упевнений в окупації - посол

09:18

Тотальна перевага: ЗСУ за добу знищили 8 літаків, три вертольоти, чотири БПЛА і дві ракети РФ

09:12

За прикладом Сирії: чому Росія вирішила бомбити всю УкраїнуПогляд

08:52

Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2022: Овнам – гроші, Левам – успіх, Стрільцям - обман

08:36

Росіяни звозять до Білорусі ракети для Іскандерів: скільки коштує і чим небезпечний ракетний комплекс

08:32

У партії Путіна запропонували визнати всіх, хто говорить російською, своїми "співвітчизниками"

07:57

Дізналися від "товаришів", як в Україні б'ють окупантів: у РФ 58 військових відмовилися їхати на війну

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти