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У Латвії анулювали ліцензію на ефіри російського телеканалу "Дощ"

6 грудня 2022, 10:40
Керівник Нацради Латвії з електронних ЗМІ Іварс Аболіньш сказав - рішення прийнято в інтересах "державної безпеки і громадського порядку".
Теканал Дощ, Латвія
У Латвії анулювали ліцензію на ефіри російського телеканалу "Дощ"/ https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Національна рада Латвії з електронних ЗМІ анулювала ліцензію на мовлення формально опозиційного телеканалу "Дощ", журналісти якого перебралися до Риги після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє портал "Tvnet".

Керівник відомства Іварс Аболіньш сказав-таке рішення було прийнято в інтересах "державної безпеки і громадського порядку" Латвії.

Мовлення "Дощу" в YouTube в межах Латвії теж планують заблокувати, сказав Аболіньш. Він каже − Національна рада проситиме поставити геоблокування каналу "Дощ" на цьому відеосервісі (для того, щоб всі програми цього телеканалу були недоступні в Латвії).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що топова російська пропагандистка Маргарита Симоньян озвучувала свої цинічні фантазії - мовляв, мріє про "денацифікований" Київ.

До того її підлеглий, відомий російський пропагандист Антон Красовський, публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей. Він без ноток жарту в голосі сказав, що українських дітей потрібно або топити, або спалювати.

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