У Латвії анулювали ліцензію на ефіри російського телеканалу "Дощ"

Національна рада Латвії з електронних ЗМІ анулювала ліцензію на мовлення формально опозиційного телеканалу "Дощ", журналісти якого перебралися до Риги після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє портал "Tvnet".
Керівник відомства Іварс Аболіньш сказав-таке рішення було прийнято в інтересах "державної безпеки і громадського порядку" Латвії.
Мовлення "Дощу" в YouTube в межах Латвії теж планують заблокувати, сказав Аболіньш. Він каже − Національна рада проситиме поставити геоблокування каналу "Дощ" на цьому відеосервісі (для того, щоб всі програми цього телеканалу були недоступні в Латвії).
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що топова російська пропагандистка Маргарита Симоньян озвучувала свої цинічні фантазії - мовляв, мріє про "денацифікований" Київ.
До того її підлеглий, відомий російський пропагандист Антон Красовський, публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей. Він без ноток жарту в голосі сказав, що українських дітей потрібно або топити, або спалювати.
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