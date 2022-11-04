'Українці годуватимуть черешнею': Симоньян видала добірну маячню щодо путінської 'денацифікації'

Маргарита Симоньян / УНІАН і колаж з відео

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян розродилася в граничній мірі цинічними фантазіями про "денацифікований" Київ. Відповідне повідомлення вона опублікувала на своєму каналі в месенджері Telegram.

"Настане день, і ми знову приїдемо в гостинний, веселий, світлий і ситий Київ. Наші чоловіки знову будуть згортати шиї, заглядаючи на чорнобрових Оксан. Ми всі знову хором будемо співати в шинку трьома незнайомими один з одним столами пісню "Ніч яка місячна", найкрасивішу на землі, українську пісню, яку знає кожен росіянин, пісню з великого радянського фільму про нашу спільну війну, спільне горе і спільну гордість. Ми знову натріскаємося місцевої черешні і розімліємо від того, "як повне хтивості і млості малоросійське літо"", – не стримувала свої фантазії пропагандистка.

Але на цьому вона не зупинилася. І приплела, ні до села і ні до міста "Малоросійських оповідань слави російської літератури" письменника Миколи Гоголя.

"У Києві, столиці України, матері міст руських, ми будемо читати малоросійські розповіді слави російської літератури, великого Гоголя, який писав про себе: "Сам не знаю, яка в мене душа — хохлацька чи російська". І ніщо в цій пропозиції ні в кого не буде викликати смішні і безглузді суперечки", – написала вона.

І піком безплідних фантазій Симоньян стала її мрія - мовляв, коли-небудь в Києві будуть побудовані пам'ятники російським окупантам, а "денацифікаторів" нібито будуть оспівувати в українському пісенному фольклорі.

"Разом ми встанемо, згадаємо мучеників, загиблих у війні за те, щоб сталося саме так. Побудуємо їм монументи. Складемо про них нові пісні-російською та українською. Саме в цьому, здається, і полягає сенс такого незграбного, нехудожнього, негоголівського слова "денацифікація", яке виявилося неминучим", – підсумувала вона.

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