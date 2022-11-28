Путінський генерал назвав нові цілі для ракетних ударів РФ по Україні

Андрій Гурільов назвав нові цілі ракетних ударів РФ / Фото УНІАН, скріншот

Генерал армії Росії та депутат Держдуми Андрій Гурільов зізнався, що країна-агресорка атакує мирне населення України. У планах агресора - зруйнувати не лише енергосистему нашої країни, а й банківську систему, щоб українці залишилися без грошей.

"Ось як сьогодні – хлестанули по енергетиці. Це впливає на життєздатність держави? Кардинально впливає. І сьогодні кажуть: там немає води, немає тепла... Це все туфта. Промисловість, головне, стала. Ось та головна промисловість, яка працювала і заробляла гроші – раз, та промисловість, яка ремонтувала і виробляла озброєння – два, і та промисловість, яка була в змозі ще щось робити. Все стоїть. Це головне на сьогоднішній день", - заявив Гурільов.

За його словами, бомбити мости в Україні Росії невигідно, оскільки на це необхідно близько 10 ракет.

"А якщо вдарити в центр управління залізницями, то потрібна одна ракета", – сказав путініст.

Андрій Гурилев / скріншот

За словами генерала, далі ракетні удари РФ припадуть на банківську структуру України.

"Чому не б'ємо? Ось зараз працюємо з енергетикою, ось коли доб'ємо, далі ж є не лише логістика, є, наприклад, банківська структура. Зараз, якщо бомбити, то тільки в центр банківських операцій. Все стало. Нічого нікуди не переведеш, карти не працюють, тобі получку не сплатять", – заявив Гурільов.

Небезпека нового ракетного удару РФ

27 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нові ракетні удари по території України. За словами президента, і поки у РФ є ракети, вони не заспокояться. Але сили оборони до них готуються.

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що найближчим часом російські окупанти планують завдати нового масованого ракетного удару по території України. За його даними, наступного тижня можуть відбутися нові масові ракетні обстріли. Тому він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

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