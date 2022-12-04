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"Бомбити Київ ми не будемо ніколи, там Лавра": пропагандистка Симоньян заплуталася у брехні

4 грудня 2022, 14:40

Симоньян лицемірно озвучила нову кремлівську методичку - мовляв, починаючи з березня, Росія воює не з Києвом, а з країнами Заходу.

Симоньян, Лавра
Пропагандистка Симоньян заплуталася у брехні щодо бомбардувань Києва / скріншот з відео, УНІАН

Топова Російська пропагандистка Маргарита Симоньян видала чергову добірну маячню, яка явно призначена для жителів країни-агресора. Цього разу на російському телебаченні вона заявила, що росіяни "Київ не бомбитимуть ніколи".

"Ніякої Київ ми не будемо бомбити ніколи. Там наші святині, в тому числі Києва-Печерська Лавра", − сказала Симоньян.

Але на цьому пропагандистка не зупинилася. І лицемірно почала озвучувати нову кремлівську методичку - мовляв, починаючи з березня, Росія воює не з Києвом, а з країнами Заходу.

"Навіщо нам кидати ядерну бомбу на Київ, якщо ми з ним не воюємо?", - з награним ентузіазмом говорила Симоньян.

І далі пропагандистка вирішила погрозити, власне, західним країнам. Мовляв, у Вашингтоні, Берліні та Лондоні немає "російських святинь". І тому ці столиці нібито можна бомбити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Маргарита Симоньян озвучувала свої цинічні фантазії - мовляв, мріє про "денацифікований" Київ.

До того її підлеглий, відомий російський пропагандист Антон Красовський, публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей. Він без ноток жарту в голосі сказав, що українських дітей потрібно або топити, або спалювати.

Інші новини:

Маргарита Симоньян Києво-Печерська лавра війна Росії та України
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