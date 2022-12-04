"Бомбити Київ ми не будемо ніколи, там Лавра": пропагандистка Симоньян заплуталася у брехні

Симоньян лицемірно озвучила нову кремлівську методичку - мовляв, починаючи з березня, Росія воює не з Києвом, а з країнами Заходу.
Топова Російська пропагандистка Маргарита Симоньян видала чергову добірну маячню, яка явно призначена для жителів країни-агресора. Цього разу на російському телебаченні вона заявила, що росіяни "Київ не бомбитимуть ніколи".
"Ніякої Київ ми не будемо бомбити ніколи. Там наші святині, в тому числі Києва-Печерська Лавра", − сказала Симоньян.
Але на цьому пропагандистка не зупинилася. І лицемірно почала озвучувати нову кремлівську методичку - мовляв, починаючи з березня, Росія воює не з Києвом, а з країнами Заходу.
"Навіщо нам кидати ядерну бомбу на Київ, якщо ми з ним не воюємо?", - з награним ентузіазмом говорила Симоньян.
І далі пропагандистка вирішила погрозити, власне, західним країнам. Мовляв, у Вашингтоні, Берліні та Лондоні немає "російських святинь". І тому ці столиці нібито можна бомбити.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Маргарита Симоньян озвучувала свої цинічні фантазії - мовляв, мріє про "денацифікований" Київ.
До того її підлеглий, відомий російський пропагандист Антон Красовський, публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей. Він без ноток жарту в голосі сказав, що українських дітей потрібно або топити, або спалювати.
Інші новини:
- Пропагандисти РФ "поховали" батька Путіна за 10 років до народження диктатора
- "Наступна наша проблема" : у пропагандиста Соловйова вже обговорюють напад на Казахстан
- Путінський генерал назвав нові цілі для ракетних ударів РФ по Україні