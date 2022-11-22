Володимир Спиридонович Путін нібито "загинув на Невському п'ятачку, прориваючи вороже кільце" за часів Другої світової війни.
Пропагандистський російський Перший канал показав в ефірі сюжет, в якому говорилося, що батько диктатора Володимира Путіна Володимир Спиридонович Путін героїчно загинув під час Другої світової війни - тобто за 10 років до народження нинішнього господаря Кремля.
На чергову брехню пропагандистів звернули увагу в Twitter SOTA.
"Перший канал поховав батька Володимира Путіна в битві за Невський п'ятачок в роки блокади. Але президент Росії народився в 1952 році. У сюжеті рядком, що біжить, було зазначено: "про це заявляв і Президент Володимир Путін, чий батько загинув на Невському п'ятачку, прориваючи вороже кільце", - йдеться у повідомленні.
Довідка. Невський п'ятачок - умовне позначення плацдарму на Лівому березі річки Неви, яку утримували військові Ленінградського фронту з 19 вересня 1941 року по 29 квітня 1942 року і з 26 вересня 1942 року по 17 лютого 1943 року в ході битви за Ленінград.
Згідно з відкритою інформацією, Володимир Спиридонович дійсно брав участь у Другій світовій війні з червня 1941 року. Бився у складі 330-го стрілецького полку 86-ї дивізії Червоної Армії, захищаючи Невський п'ятачок, був важко поранений осколком в ліву гомілку і стопу (17 листопада 1941), проте вижив.
У 1952 році у нього народився син - Володимир Путін.
Раніше Главред писав, в Санкт-Петербурзі біля могили Марії Шеломової та Володимира Путіна-старшого – батьків глави Кремля Володимира Путіна - залишили послання. У ньому йдеться про огидну поведінку керівника держави-агресора.
Також у Санкт-Петербурзі заарештували 60-річну місцеву жительку, яка залишила записку на могилі батьків російського диктатора Володимира Путіна. Проти Ірини Цибаньової порушили кримінальну справу. Що конкретно було в записці, достеменно не відомо. Але сама жінка каже, що там побажання "здохнути".
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