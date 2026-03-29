Помічник Путіна заявив, що США зробили Росії 'цікаву пропозицію' щодо України

https://glavred.net/world/v-kremle-zayavili-o-poleznyh-predlozheniyah-ssha-po-prekrashcheniyu-voyny-v-ukraine-10752794.html Посилання скопійоване

В Кремлі заявили про "цікаві" пропозиції США щодо України

Коротко:

Ушаков заявив, що США мають кілька "цікавих" ідей щодо завершення війни

РФ закликає США тиснути на Київ у питанні мирної угоди

У Кремлі заявили, що США нібито зробили Москві низку "цікавих" пропозицій щодо завершення війни в Україні, які там назвали "корисними".

Таку заяву зробив помічник президента РФ з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков, не розкривши конкретного змісту цих ініціатив. Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ.

відео дня

"США висловили кілька досить цікавих і, можна сказати, корисних ідей та пропозицій", - зазначив Ушаков.

Він додав, що наразі ці "цікаві та корисні" пропозиції США "поки що не реалізуються".

Водночас представник Кремля заявив, що Вашингтон нібито має можливість "вплинути" на Київ, якщо забажає.

"Мені здається, що американці цілком могли б, так би мовити, реально натиснути і вплинути на Київ. Знаєте, я, можливо, відкрию секрет, але саме це ми закликаємо зробити наших американських колег", - заявив Ушаков.

У Москві таким чином фактично підкреслюють свою позицію щодо ролі Вашингтона як ключового гравця у переговорах.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США можуть погодитися надати Україні гарантії безпеки лише в разі, якщо Київ піде на поступки та передасть Росії всю територію Донецької і Луганської областей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію, заявивши, що твердження про прив’язку гарантій безпеки до виходу України з Донбасу не відповідає дійсності.

Перемовини між українською та американською сторонами щодо завершення війни були предметними, однак поки що не дали конкретних результатів. Як зазначив речник МЗС Георгій Тихий, головною перешкодою для прогресу залишається Росія.

План мирного плану від США/ Інфографіка: Главред

Про персону: Юрій Ушаков Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред