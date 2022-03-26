У Кремлі відповіли на жорстку заяву Байдена на адресу Путіна

Путін і Байден / Reuters

У Кремлі відповіли на різке висловлювання президента США Джо Байдена на адресу президента РФ Володимира Путіна.

Як заявив прессекретар Путіна, такі слова щоразу "звужують вікно можливостей для налагодження відносин РФ і США".

"Звичайно, кожен раз подібні особисті образи звужують вікно можливостей для наших двосторонніх відносин при нинішній адміністрації США. Треба собі віддавати звіт в цьому. Дивно чути звинувачення на адресу Путіна від Байдена, який закликав бомбити Югославію і вбивати людей", - сказав Пєсков.

Що сказав Байден

Президент США Джо Байден сьогодні після візиту до українських біженців у Варшаві назвав президента Росії Володимира Путіна "м'ясником".

Так, на запитання журналістів, що змусило його думати про біженців, коли він кожен день має справу з Путіним, Байден відповів: "він м'ясник".

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