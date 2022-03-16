У Кремлі відповіли на слова Байдена про "військового злочинця"

У Кремлі відповіли на слова Байдена / УНІАН

У Кремлі відповіли президенту США Джо Байдену, який назвав російського президента Володимира Путіна військовим злочинцем. Там назвали таку риторику "неприпустимою", пише РИА Новости.

"Вважаємо неприпустимою і непрощенною таку риторику глави країни, від бомб якої загинули сотні тисяч людей", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Сьогодні на запитання журналіста, чи вважає Байден Путіна військовим злочинцем американський президент відповів: "він (Путін - ред.) військовий злочинець".

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.