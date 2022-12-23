У Кремлі знайшли "цапа-відбувайла" у війні проти України - Романенко

Начальника Генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова Кремль, швидше за все, звинуватить у всіх провалах війни в Україні.
Військовий експерт, заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал запасу Ігор Романенко вважає, що путінському режиму вкрай необхідно знайти крайнього, пише FREEДОМ.
За словами Романенка, Військова кар'єра Герасимова фактично завершена і його звільнення є лише питанням часу.
Він упевнений, що Герасимова звинуватять і у військових провалах, і в проблемах в армії РФ, в тому числі щодо збільшення її чисельності.
"Він стане офіційним козлом відпущення в цій війні. Залишилося питання за формою ... це - резерв очікування того моменту, коли потрібно буде чітко назвати винних. Винні вже є серед військових, вони змінювалися, якось там пара випускалася",-підсумував Романенко.
Нагадаємо, в ЗМІ неодноразово публікувалася інформація, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов фактично відсторонені від керівництва військами у зв'язку з провалами окупаційної операції в Україні.
Радник офісу президента Олексій Арестович 17 грудня заявив, що ЗСУ намагалися ліквідувати керівника Генштабу РФ Валерія Герасимова навесні поточного року, коли він прибув до штабу окупантів у захопленому Ізюмі.
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