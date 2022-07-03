Як Герасимов приїжджав в Україну: в Міноборони РФ зганьбилися черговим фейком

У Міноборони РФ зганьбилися черговим фейком / скріншот

У Міноборони РФ поширили черговий фейк про те, що начальник Генштабу країни-агресора Валерій Герасимов відвідав позиції російських окупантів на території України.

За інформацією Telegram-каналу "Солов'їний послід", у Міноборони РФ показали ролик про візит генерала, однак насправді росіянам продемонстрували фото двомісячної давності

Згідно з метаданими відео, фотографії, використані для ролика про Герасимова, датовані 5 травня.

У Міноборони РФ не уточнювали, на якому напрямку або ділянці фронту нібито побував начальник Генштабу.

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Пропагандисти заявили, що Герасимов "заслухав доповіді командувачів та інших посадових осіб щодо виконання завдань спецоперації та бойового забезпечення дій російських угруповань за різними напрямками".

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу "проінспектував" російське угруповання військ, задіяну на війні в Україні.

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович завив, що в Росії тривають "грандіозні зміни" в керівництві Генерального штабу. Валерій Герасимов де-факто вже відсторонений від своїх обов'язків, проте юридично ще займає свою посаду.

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