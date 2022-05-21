На Харківщині знайшли поховання 6 окупантів, серед них – підполковник Герасимов

На Харківщині знайшли поховання 6 окупантів/ Facebook Олексій Болвінов

На Харківщині у Золочівському районі знайшли поховання шести російських окупантів. Військових РФ поховали місцеві жителі.

Тепер працівники поліції ексгумували тіла військових ворожої держави, щоб підготувати їх до передачі згідно з міжнародними процедурами. Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов у Facebook.

За його словами, поліції повідомили про те, що були знайдені могили на різних вулицях населеного пункту без будь-яких знаків – на них тільки стояли саморобні хрести.

"Нам довелося викопати ці могили – для встановлення осіб та їхньої передачі відповідно до міжнародних процедур. Росіяни не зацікавлені забирати вбитих", – наголосив Болвінов.

Загалом знайшли шість тіл загиблих військових РФ. Вони усі були у форменому одязі російських збройних сил. Один зі знайдених загиблих – підполковник Герасимов В.С.

"Коли ми допитали місцевих мешканців, ми дізналися, що це захоронили місцеві, тому що це "по-православному", – зазначив Болвінов.

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували командира відділення стрілецької роти снайперів Сергія Царькова, який родом з міста Борзя Забайкальського краю Росії. Він був найкращим снайпером своєї бригади.

Нагадаємо, у боях під Харковом українські бійці ліквідували 39-го старшого офіцера російської армії – підполковника Фезула Бічікаєва.

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